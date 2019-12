Il mese di gennaio 2020 sarà caratterizzato da un periodo piuttosto positivo per i nativi del segno del Sagittario.

L'ambito sentimentale donerà fascino, sicurezza e la voglia di donare amore al partner senza chiedere nulla in cambio. Sarebbe il caso dunque di provare inoltre a promuovere degli entusiasmanti progetti di coppia. I single potranno sfruttare al meglio il periodo centrale del mese per cercare di trovare la vostra dolce metà. Per tutto il resto, la concentrazione sarà rivolta ai familiari o agli amici.

Per quanto riguarda l'ambito lavorativo, Mercurio è portatore di buone notizie, e presto la carriera professionale raggiungerà punti elevati. A coloro che cercano un lavoro, Saturno darà tutto il suo appoggio. La fortuna dunque ci sarà, soprattutto in ambito lavorativo, ma le forze non mancheranno neppure per portare avanti i vari impegni.

Andiamo a vedere nel dettaglio le previsioni per l'Oroscopo per il mese di gennaio 2020 per i nativi sotto il segno del Sagittario.

Amore e amicizie

Venere in sestile per un buon lasso di tempo protegge la vostra relazione di coppia durante il mese di gennaio.

Dotati di carisma, fascino e idee positive per la testa, sarete in grado di creare tutti i presupposti necessari per mettere in piedi una relazione di coppia forte e stabile. Potreste dunque promuovere dei progetti da fare insieme. Forse però sarà necessario spendere un po’. Se siete single i vostri sentimenti sono positivi, avrete pochi impegni da portare a termine e inoltre con una buona dose di sincerità e di fascino riuscirete a trovare una storia d'amore stabile e duratura.

Amicizie su livelli molto ottimali durante il mese. Potrebbero risultarvi particolarmente utili per voi single. Inoltre non vi mancheranno le occasioni per trascorrere del tempo libero insieme.

Fortuna e salute

La fortuna vi assisterà durante il mese, grazie agli influssi benefici del pianeta Giove, soprattutto in ambito lavorativo, dove riceverete risultati molto soddisfacenti.

La salute si manterrà su livelli piuttosto soddisfacenti. Questo significa che avrete sempre le energie necessarie per portare a termine le vostre mansioni.

Lavoro e impegni

L'ambito lavorativo si rivelerà particolarmente soddisfacente per i nativi del segno. Giove e Saturno in angolo benefico, assieme al pianeta Mercurio, vi daranno tutto il sostegno necessario per guadagnarvi il rispetto da parte del vostro capo e dei colleghi, oltre ovviamente lo stipendio. Ebbene, le iniziative per proporre progetti interessanti non vi mancheranno, ma per portarli a termine ci vorrà un po’ di tempo. Aspettatevi inoltre delle buone notizie da parte di un superiore. Qualora siate alla ricerca di un lavoro, se qualcuno ve ne offrirà la possibilità, non rifiutate, anche se si tratta di qualcosa che non vi aggrada pienamente.