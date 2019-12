Le previsioni astrologiche del 3 gennaio per tutti i 12 segni dello zodiaco ci informano sull'andamento della sfera sentimentale di coloro che sono ancora single. In particolare, in questa terza giornata del nuovo anno il Toro avrà buoni risultati, mentre l'Ariete non otterrà vantaggi sperati da alcune nuove conoscenze.

Dall'Ariete ai Pesci

Ariete: non mancherà la possibilità di effettuare nuove conoscenze, ma difficilmente scaturiranno da esse incontri o qualcosa di più di qualche semplice chiacchierata.

Toro: avete deciso di buttarvi nella mischia, diverse cose vi stanno riuscendo bene, potrebbe essere il momento propizio per ottenere qualche gratificazione sentimentale.

Gemelli: la voglia di mettervi in gioco non manca, ma in questa giornata non avrete molto terreno fertile, ciò che vi capiterà non sarà niente di particolarmente interessante. Non demordete, ci saranno tanti altri giorni molto più favorevoli.

Cancro: forse è arrivato il momento di fare un po' di selezione per quel che concerne l'amore.

Guardatevi bene intorno e siate voi a scegliere le persone con cui volete stare.

Leone: la persona che vi intriga particolarmente potrebbe essere disponibile. Cercate di non sbagliare e approfittate della situazione favorevole, alcune opportunità non si ripetono spesso. Le stelle sono dalla vostra parte.

Vergine: non abbiate fretta, nulla scade. Valutate attentamente alcune situazioni sentimentali che avete deciso di prendere in considerazione, non tutto ciò che appare ai vostri occhi è così come sembra. Agite con astuzia e fermezza.

Bilancia: sappiate scegliere, le proposte amorose non mancheranno. Cercate di valutare le sensazioni del momento. Niente è più affidabile di ciò che realmente sentite.

Scorpione: non cercate troppe cose contemporaneamente, al momento non sentite il bisogno di impegnarvi sentimentalmente.

Procedete per la vostra strada, non è detto che non possiate trovare cose interessanti.

Sagittario: il vostro status vi piace e avete intenzione di tenervelo ben stretto. Se pensate che possa essere la cosa migliore, fate spazio al divertimento: le avventure e le conoscenze fugaci non mancheranno di certo.

Capricorno: è la giornata buona per capire alcune cose, vi sentirete sentimentalmente confusi, se c'è bisogno isolatevi un attimo e riflettete. Avrete la possibilità di mettere a fuoco alcune situazioni poco chiare.

Acquario: non avete ancora il cuore libero per buttarvi in altre situazioni sentimentali. L'aiuto degli amici potrebbe risultare determinante, non abbiate vergogna e chiedetelo pure.

Pesci: sarà una giornata movimentata, ma non tutto potrebbe andare come immaginate. Ci saranno momenti maggiormente propizi per ottenere qualche risultato.

L'amore arriverà quando meno ve lo aspettate.