Andiamo a scoprire le previsioni astrologiche del 1° gennaio sui 12 segni dello zodiaco, relativamente alla sfera sentimentale, prendendo in considerazione coloro che sono ancora single. Il Toro dovrà aprirsi maggiormente, i Gemelli non avranno l'amore come priorità.

Dall'Ariete ai Pesci

Ariete: è il momento di prendere alcune decisioni importanti, non fatevi traviare dall'aria di festa che aleggia nella vostra mente, siate decisi e cercate di andare dritti al nocciolo del problema.

Toro: sappiate mettervi in gioco, nessuno potrà bussare alla vostra porta se non la lasciate leggermente aperta, qualcosa accadrà.

La persona con la quale volevate iniziare una frequentazione è disponibile.

Gemelli: In questa giornata verrà messa da parte la sfera sentimentale, ci saranno diverse cose da risolvere in altri ambiti. Potrebbe non bastare la vostra dedizione e la volontà di risolvere alcune problematiche.

Cancro: sarà una giornata ricca di avvenimenti e conoscenze, non vi tirerete indietro e starete al gioco. La serata la dedicherete al riposo e penserete a quello che è stato e poteva essere.

Leone: deciderete di togliere la corazza e di divertirvi come poche volte vi è capitato di fare.

Sfruttate la voglia irrefrenabile di 'scaldare i motori' e accelerare il più possibile.

Vergine: finalmente capiterà la vostra occasione, è il momento giusto per cambiare il vostro status, saranno tante le occasioni giuste e una di queste sfocerà in qualcosa di più importante.

Bilancia: non prendete come un’ossessione la voglia che avete di innamorarvi e di trovare l'anima gemella. Per il momento è necessario agire nell'ombra e lasciarsi andare a giornate di sano divertimento.

Scorpione: la giornata vi farà molto riflettere, sarete indecisi e non riuscirete bene a capire come agire. Le opportunità ci sono ma non siete sicuri di volerle cogliere, a volte vi sentirete anche inadeguati. Andate avanti per la vostra strada e vivete giorno per giorno.

Sagittario: diverse saranno le conoscenze che riterrete interessanti, quindi riflettete attentamente su cosa effettivamente volete e dove potreste essere condotti.

Prendersi del tempo per decidere non è mai una cosa sbagliata.

Capricorno: individuerete la persona che vorreste accanto, l'occasione è propizia non fatevela scappare. Giocate bene le vostre carte o vi rimarrà solo tanto amaro in bocca.

Acquario: non avete fretta di trovare la vostra dolce metà e lo state dimostrando con i fatti. Andate avanti per la vostra strada e non forzate nessuna situazione. Se qualcosa arriverà, dovrà essere spontaneo e naturale.

Pesci: incontri e conoscenze vi stimoleranno a cercare qualcosa in più della semplice frequentazione. Non è detto che tutto andrà come voi volete, ma è pur sempre un inizio.