Il 2020 per il segno dei Pesci sarà un anno negativo, saranno molte le persone che nutriranno rancore e voglia di rivalsa verso i nati sotto questo segno. Si avrà, però, la possibilità di riscattarsi e ,almeno in parte, dimostrare di essere pentiti. Occorrerà togliersi di dosso quell'aria saccente che spesso caratterizza le azioni e il 'modus operandi' dei Pesci. In amore risulterà essere un'annata complicata, la persona amata si potrebbe stancare del vostro comportamento. Anche l'aspetto professionale risulterà essere poco agevole, saranno molte le persone alle quali non andrà affatto bene il modo di agire e pensare.

Di seguito andiamo a scoprire nel dettaglio l'aspetto sentimentale e lavorativo del segno in oggetto.

Pesci: amore e sentimenti

Il 2020 per i Pesci che stanno vivendo un rapporto di coppia sarà un anno tormentato. Il partner, ad un certo punto, non sopporterà più le continue polemiche e il modo di fare dei nati sotto questo segno. La soluzione è vivere con maggiore serenità la relazione, controllarsi nei comportamenti e non estremizzare le discussioni. I momenti di nervosismo, che caratterizzeranno alcuni periodi, dovranno essere affrontanti in maniera intelligente e non si dovrà gettare 'benzina sul fuoco'.

In caso contrario si rischierà di mandare all'aria un rapporto che sarebbe potuto sfociare in qualcosa di veramente bello e importante. I cuori solitari, per la stragrande maggioranza, rimarranno tali e non si renderanno protagonisti di grandi azioni per cambiare il loro status. Sarà un anno di transizione, sotto questo punto di vista, e bisognerà essere bravi a sfruttarlo nel miglior modo possibile.

L'aspetto lavorativo e professionale

Tutto quanto di negativo seminato si rifletterà nell'ambito lavorativo. I nati sotto questo segno avvertiranno l'aria pesante che tira nei loro confronti. L'ambiente professionale risulterà essere difficile da gestire, saranno diverse le persone che si vorranno vendicare delle continue angherie e degli insopportabili sbalzi d'umore. Occorrerà non lascirsi andare continuamente in polemiche e litigi, vedere alcune cose in maniera più tranquilla e tentare di raggiungere il proprio obiettivo lavorativo.

Per coloro che non stanno lavorando le opportunità arriveranno, servirà farsi trovare pronti e preparati a ricevere le occasioni che di volta in volta si concretizzeranno. Le doti professionali ci sono, la voglia di lavorare anche, bisognerà solo dimostrare di non voler strafare e di saper tenere ben saldi i piedi per terra. Coloro che stanno studiando dimostreranno di che 'pasta sono fatti', il percorso formativo risulterà essere brillante e coronato di parecchi successi.