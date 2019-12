Giovedì 2 gennaio 2020 sul piano astrale troveremo la Luna stazionare in Ariete, mentre Mercurio, il Sole, Plutone, Giove e Saturno saranno nell'orbita del Capricorno. Nettuno sosterà in Pesci, nel frattempo Marte continuerà il suo moto in Scorpione. Infine il Nodo Lunare permarrà in Cancro, così come Venere che rimarrà nel domicilio dell'Acquario.

Previsioni astrologiche favorevoli per Ariete e Capricorno, meno entusiasmanti per Pesci ed Acquario.

Ariete passionale

Ariete: passionali. La dissonanza venusiana sarà 'smorzata' dal trigono formato dall'incontro tra Marte in Scorpione e la Luna nel loro segno e ciò probabilmente ravviverà la 'scintilla' della passionalità nel focolare domestico di casa Ariete.

Toro: concentrati. Sole e Mercurio a 'braccetto' nel loro Elemento saranno presumibilmente gli artefici di un giovedì nel quale i nativi riusciranno con grande facilità a focalizzarsi nei loro progetti lavorativi in essere, grazie alla grande concentrazione che sapranno mettere in campo.

Gemelli: fuori fase. Le effemeridi giornalieri non lasciano presagire una giornata produttiva per i nativi a cui, con ogni probabilità, sembrerà di girare in tondo senza riuscire a cavare un ragno dal buco mentre svolgeranno le attività pratiche giornaliere.

Cancro: umore 'flop'. Le posizioni dissonanti dei Luminari abbasseranno drasticamente il tono umorale dei nativi questo giovedì che, oltretutto, dovranno fare i conti anche col severo 'sguardo' del duetto Urano-Saturno che 'bacchetteranno' ogni colpo di testa.

Leone mondano

Leone: mondani. Contrariamente al periodo appena trascorso, nel quale molti nativi hanno preferito restare dietro le quinte, adesso con la spinta propulsiva della Luna di Fuoco la loro voglia di divertimento e socializzazione potrebbe ravvivarsi.

Vergine: stress. Le attività pratiche da ultimare questo giovedì d'inizio 2020 potrebbero essere molteplici e contribuire a stressare oltremodo i nati Vergine, se questi ultimi non decideranno di rimandare le incombenze meno urgenti.

Bilancia: fiacchi. Le asperità planetarie, capitanate dalla Luna opposta, saranno svariate in questa giornata e presumibilmente ad essere interessate saranno le energie fisiche dei nativi che verranno meno.

Scorpione: abbuffate. I nati Scorpione in queste 24 ore non baderanno ad alcune salutare 'regola' alimentare gettandosi a capofitto in ogni leccornia che gli passi a tiro.

Finanze 'top' per Capricorno

Sagittario: ripensamenti. Le scelte dell'ultimo periodo, sia professionali che amorose, potrebbero essere poste sotto revisione questo giovedì ed alcuni nati del segno avvertiranno la voglia di tornare sui loro passi.

Capricorno: finanze 'top'. Lo Stellium di Terra sarà un toccasana per il settore finanziario dei nativi e potrebbe permettere loro un acquisto di un certo spessore, senza badare all'impegno economico che comporterà.

Acquario: amore 'flop'. Il clima nel focolare domestico non sarà dei migliori e, tra litigi e gelidità affettiva, si arriverà esausti mentalmente ed alquanto contrariati.

Lavoro in stand-by.

Pesci: indisponenti. Pronti a scattare come una molla, i nati Pesci potrebbero essere decisamente nervosi ed indisponenti. Atteggiamento per cui nell'ambiente professionale gli provocherà qualche 'lavata di capo.