Una nuova giornata sta per prendere il già per tutti e dodici i segni zodiacali. Capodanno è ormai ad un passo, vediamo quali novità portano le stelle ed i pianeti in questo penultimo giorno dell'anno. Nella giornata di lunedì 30 dicembre 2019 i nati sotto il segno zodiacale dei Pesci vivranno un risveglio dopo alcuni momenti di calo, mentre per la Vergine sono possibili delle discussioni in famiglia.

Previsioni e oroscopo del 30 dicembre: la giornata dei dodici segni zodiacali

Ariete: in questa giornata non sarà colpa vostra se le cose non andranno come vorreste e se ci sarà qualche cambiamento non previsto, non preoccupatevi se qualcuno andrà contro di voi.

Evitate di sentirvi sotto pressione proprio per questo motivo.

Toro: in queste ore ci sarà parecchia tensione nell'aria, sfruttatela per farla diventare qualcosa di positivo in vista delle idee e dei progetti che avete per il 2020.

Gemelli: in amore Venere vi aiuta. In questa nuova giornata sarete molto più forti rispetto al passato, il futuro si prospetta più sereno per voi.

Cancro: per i nati sotto questo segno zodiacale c'è da qualche tempo della tensione con l'ambiente circostante, non tutto però è causato dal vostro comportamento.

A livello lavorativo questo è momento da vivere senza troppe pretese, in quanto non riuscite ad ottenere quanto vorreste.

Leone: cercate fin da ora a lanciarvi verso un nuovo progetto in vista del 2020. Nel lavoro occorre definire bene i progetti, le feste potrebbero avervi rallentato e fatto perdere il passo.

Vergine: a causa di Venere in opposizione sentirete maggiore trambusto dentro di voi, per questo motivo qualche discussione in famiglia dovrà essere evitata per non andare incontro a situazioni quasi irreparabili.

Bilancia: per i nati sotto questo segno zodiacale ci saranno momenti di forte tensione nel lavoro. Attenzione ai rapporti con gli altri e maggiore cautela se non volete che qualche progetto vada perduto. In amore cercate di essere più sereni.

Scorpione: le iniziative che erano rimaste bloccate o erano in una fase di studio, adesso possono ripartire.

Sta per arrivare un Capodanno decisamente dalla vostra parte.

Sagittario: gennaio alimenterà nuove emozioni ed incontri interessanti soprattutto per i cuori solitari. L'amore intanto si risveglia e porta maggiori emozioni.

Capricorno: ci sono novità che vanno assolutamente seguite, Saturno nel vostro segno porta maggiore consapevolezza. Attenzione ad alcuni legami sentimentali che saranno messi alla prova.

Acquario: grazie a Venere che transita nel vostro segno zodiacale, peraltro in modo parzialmente favorevole, l'energia non mancherà. Sfruttate ogni occasione che si presenterà in queste ore.

Pesci: cercate di risolvere i problemi di lavoro ed economici che sono nati di recente. A livello amoroso c'è un risveglio dopo alcuni giorni di calo.