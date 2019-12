Le previsioni astrologiche di giovedì 26 dicembre ci informano sui 12 segni dello zodiaco, relativamente alla sfera sentimentale e amorosa, prendendo in considerazione coloro che vivono un rapporto di coppia. Il Toro dovrà concedere maggiori attenzioni, la Bilancia è troppo gelosa.

Previsioni zodiacali dall'Ariete ai Pesci

Ariete: siate sereni e cercate di non cadere nelle provocazioni. E' un momento che va un po' così, dovete essere sufficientemente intelligenti nel far passare la burrasca.

Toro: è il momento di pensare alle cose realmente importanti.

Le persone care hanno bisogno delle vostre attenzioni, non trascuratele, non c'è niente al mondo che valga più di loro.

Gemelli: in questo momento l'amore non riscuote i massimi consensi. Non pensate che questa cosa durerà ancora per molto, ci sta qualche periodo in cui le priorità sono altre.

Cancro: qualche litigio potrebbe dar luogo ad una piccola crisi. Sappiate dare il giusto peso a qualche incomprensione di troppo, discutere non è mai la fine del mondo. L'importante è farlo sempre in maniera costruttiva.

Leone: sarà una giornata nella quale riuscirete ad essere molto sereni. La vostra dolce metà saprà darvi tutte le attenzioni alle quali in questo periodo non riuscite proprio a rinunciare.

Vergine: il rapporto di coppia potrebbe subire qualche scossone negativo da una giornata che già dalla mattinata sembra essere contro di voi. Fatevene una ragione e cercate quantomeno di limitare i danni.

Bilancia: un po' di gelosia non fa male, state solo attenti a non superare il limite. Il vostro partner cerca delle attenzioni, non certo un rapporto particolarmente morboso. State attenti a quello che dite.

Scorpione: La passione fa da sempre parte del vostro dna. Sappiate però gestirla in modo che non possa crearvi delle problematiche, alcune cose il vostro partner potrebbe non capirle affatto.

Sagittario: non fornite motivazioni per accendere litigi e polemiche, almeno voi siate sufficientemente intelligenti da passare oltre.

E' una giornata in cui il vostro partner è determinato e non sente ragioni.

Capricorno: giornata tranquilla, niente e nessuno potrà rovinarvela. Può essere l'occasione giusta per portare a cena fuori il vostro partner e riempirlo di coccole e attenzioni.

Acquario: sarete irascibili e propensi alla discussione. Cercate di evitare alcune situazioni e non toccate alcuni tasti che oggi possono portare a conseguenze molto più grandi di quelle che in realtà dovrebbero essere.

Pesci: giornata con alti e bassi, cercate di non fare cose diverse dall'abitudinario e tutto passerà molto in fretta. Domani è un giorno diverso, abbiate fiducia,