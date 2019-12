Le previsioni zodiacali del 31 dicembre ci informano in merito a ciò che vivranno i 12 segni dello zodiaco, relativamente alla sfera sentimentale e amorosa, prendendo in considerazione coloro che vivono un rapporto di coppia. La Vergine sarà molto romantica, l'Acquario vivrà una giornata da sogno.

Previsioni zodiacali dall'Ariete ai Pesci

Ariete: cercate di non mancare di rispetto alla vostra dolce metà. Cose che possono essere banali per voi, potrebbero per essere importanti per il partner. Riflettete maggiormente sui vostri comportamenti.

Toro: questa giornata sarà per voi ideale per ricordare le belle giornate trascorse insieme al partner. La persona amata sarà particolarmente contenta di vivere momenti così intimi con voi.

Gemelli: sarete finalmente in grado di capire cosa volete dalla vita. Il rapporto di coppia non sembra essere in discussione, ma non vi farà male rinfrescarvi le idee.

Cancro: giornata fondamentale per rilassarvi, non prendetevi troppi impegni e fate riposare la mente. In serata sarete impegnati col partner: sarà bene che vi facciate trovare belli freschi.

Leone: vivrete tranquillamente questo giorno, ci sarà tempo per lasciarvi maggiormente andare. La persona amata la pensa esattamente come voi, sfruttate questo momento di sintonia.

Vergine: il vostro romanticismo farà breccia nel cuore della vostra dolce metà, vi sentiti ispirati e il partner sarà ben lieto di assecondare tutti i vostri desideri amorosi.

Bilancia: buona giornata per quanto riguarda l'amore per chi è in coppia, sta a voi decidere di renderla ancora più indimenticabile. Avete la serata a disposizione per non tradire le attese. Giocatevela bene.

Scorpione: l'inizio non è dei più promettenti, sarete agitati e nervosi. La vostra dolce metà vi risolleverà l'umore durante la giornata. Non sempre fortunatamente si parte e si arriva allo stesso modo.

Sagittario: ottima intesa con il partner, mai come oggi vi sentirete in perfetta armonia e sintonia con la persona amata.

È questo il momento giusto per fare quella richiesta che vi sta tanto a cuore.

Capricorno: farete una sorpresa molto gradita alla vostra dolce metà, che vi chiederà di prendere più spesso tali iniziative. Sarete fieri di voi stessi.

Acquario: tutto quello che avete sempre sognato di fare con la persona amata, si concretizzerà nella giornata di oggi 31 dicembre. Non potevate chiedere niente di meglio a questo ultimo giorno dell'anno.

Pesci: vi sentirete molto coccolati e apprezzati dal partner. Sarà bene che qualche volta ricambiate le attenzioni e le carinerie che vi vengono rivolte. Giornata da non dimenticare.