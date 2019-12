Si avvicina a grandi passi un nuovo fine settimana per tutti e dodici i segni zodiacali. Arrivano le previsioni e l'Oroscopo del 6 dicembre 2019, giornata che vedrà i nati sotto il segno zodiacale del Toro vivere un momento utile per migliorare alcune situazioni che non andavano da tempo. Per i Pesci bene i rapporti interpersonali.

Oroscopo dall'Ariete alla Vergine

Ariete: per i nati sotto questo segno zodiacale Luna che potrebbe portare qualche influenza negativa, per questo motivo ogni parola di troppo ed ogni contrasto dovranno essere subito debellati.

Toro: in questa fase avete alcune situazioni da gestire che non vanno avanti o che sono bloccate da troppo tempo, arriva un momento utile per fare dei passi avanti e migliorare la situazione generale.

Gemelli: questa sarà una giornata migliore rispetto alle precedenti. Sia in amore che nel lavoro non mancheranno le novità, per questo motivo non fatevi sfuggire le occasioni che arriveranno nel corso delle prossime ore.

Cancro: dal punto di vista sentimentale sarà importante rimanere cauti se una storia sta subendo un'involuzione.

Qualche azione sbagliata in questo momento potrebbe complicare le cose. A livello lavorativo questioni legali o finanziarie da risolvere al più presto, non mandate tutto all'aria per niente.

Leone: periodo per i nati sotto questo segno zodiacale che potrebbe portare nel lavoro nuovi incarichi ed un possibile cambio di attività. Prima di prendere decisioni importanti, verificate e valutate bene tutto quello che è successo.

Vergine: grazie alla Luna che non è più in opposizione parte una fase di miglioramento. Favoriti in questa giornata i rapporti con una persona dello Scorpione ed nuovi incontri sono interessanti anche per l'amore.

Previsioni dalla Bilancia ai Pesci

Bilancia: in amore, se volete iniziare una nuova storia o lanciarvi verso qualche bella novità evitate di pensare troppo al passato, soprattutto se un rapporto si è concluso per questioni poco chiare ancora oggi.

Scorpione: per i nati sotto questo segno zodiacale l'amore torna in recupero. Le storie riprendono a viaggiare e di rapporti migliorano. A livello lavorativo c'è ancora troppo da fare, un'attività potrebbe essere più stressante in questo periodo dell'anno.

Sagittario: è un buon momento per l'amore e le nuove conoscenze. alcuni sono alla ricerca di nuove amicizie o nuove storie che possano portare a vivere grandi emozioni.

Capricorno: la giornata sarà suddivisa a metà, con la mattina che porterà maggiore nervosismo e meno voglia di fare sia in amore che non lavoro. Non mancherà qualche ritardo, fate attenzione a questo aspetto. Si recupera nel pomeriggio.

Acquario: parte un periodo che vi permetterà di fare qualche passo avanti in vista del futuro soprattutto dal punto di vista lavorativo.

È tempo questo di progettare iniziative vincenti per i prossimi mesi.

Pesci: la giornata sarà molto interessante, in particolare per i rapporti interpersonali. In amore alcune storie stanno andando bene e non si esclude qualche cambiamento importante da qui ai prossimi giorni.