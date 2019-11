Dicembre è alle porte. Come andrà l'ultimo mese dell'anno per tutti i nati sotto il segno del Toro? Scopriamo di seguito le stelle con le previsioni sul lavoro, l'amore e la salute per l'ultimo periodo dell'anno.

Negli ultimi tempi i nati sotto questo particolare segno hanno vissuto un calo a livello fisico, non sono mancate delle tensioni e dei nervosismi. Non sono mancati dei momenti sottotono anche a causa di alcuni affaticamenti a livello salutare. In campo professionale vi siete messi in discussione ed avete ritrovato delle nuove certezze.

In particolare nell'ultima settimana del mese di novembre, nonostante l'opposizione di Marte, avete ottenuto un buon successo anche a livello economico. Anche se in amore non è stato semplice gestire il rapporto con il partner a trovare il proprio equilibrio, qualcuno ha dovuto prendere delle decisioni particolarmente incisive.

Nel mese di dicembre ci saranno delle belle opportunità e non mancheranno dei momenti di relax. Diversi pianeti in buon aspetto e le novità che questo periodo vi offrirà.

Con Venere, Saturno e Giove dalla vostra parte potete anche iniziare delle cure per migliorare il vostro lato salutare. A livello amoroso le situazioni difficili si risolveranno e le coppie potranno ritrovare una nuova forza. In campo professionale ci saranno dei miglioramenti o dei cambiamenti, fatevi valere, ma non esagerate con le pretese. Vediamo di seguito nel dettaglio come si concluderà il 2019 per tutti nati sotto il segno del Toro.

Oroscopo dicembre: lavoro e amore per il Toro

Come anticipato, in campo sentimentale riuscirete a superare delle crisi e vivrete un buon momento con il partner.

In particolare le coppie che stanno insieme da diverso tempo potranno rafforzare il proprio legame anche con delle unioni legali. Non mancheranno delle buone notizie che potranno anche riguardare il lato familiare. L'ultima parte del mese sarà ricca di soluzioni per poter organizzare al meglio i vostri progetti. Venere sarà nel segno a partire dalla seconda settimana del mese questo garantirà un Natale ed un capodanno davvero interessanti.

In campo professionale di recente vi siete messi in discussione, avete valutato le diverse opportunità ed avete deciso la strada da intraprendere.

In questo mese riuscire a portare avanti i vostri progetti, anche se la prima parte del periodo sarà caratterizzata da alcuni momenti conflittuali. È possibile che nascano dei contrasti con i collaboratori, che potranno essere risolti con l'arrivo di Giove nel segno, che vi consentirà di riguadagnare una nuova serenità. Ci sarà una ripresa anche a livello finanziario.