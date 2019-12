Gli istinti prendono forma nell'Oroscopo dell'amore per i single dedicato alla giornata di venerdì 6 dicembre e un modo di amare molto passionale, impetuoso e anche un tantino suscettibile, si fa strada nella vita amorosa dell'Ariete che accoglie una Luna carica di entusiasmo. Insieme a questo simbolo zodiacale molto sicuro di sé, anche il Leone, Sagittario, Gemelli e Acquario potranno approcciarsi all'amore con una marcia in più. Di seguito le previsioni astrali fortunate.

Provocazioni e reazioni nell'oroscopo dell'amore di venerdì

Ariete: entusiasti ma anche un tantino suscettibili, diventerete preda di una sensualità accentuata dalla presenza di Luna nel segno che difficilmente sarà controllabile.

Attenzione quindi a bilanciare la passione a un temperamento che vuole affermare troppo la propria personalità nelle storie che stanno per nascere.

Toro: attenzione a non valutare un probabile futuro partner solo dall'aspetto fisico. Piuttosto approfondite altre qualità, vivendo i nuovi incontri con un entusiasmo in più che giunge in profondità, andando oltre le apparenze.

Gemelli: più passionali e istintivi del solito, andrete a caccia di novità amorose. Gli astri dal Capricorno insieme a Luna, approfondiscono il tutto con l'introspezione, spingendovi all'azione.

Non resta quindi che riordinare le idee e passare all'azione nello sconfinato labirinto delle opportunità amorose.

Cancro: piuttosto instabili dal punto di vista sentimentale, gli interessi sentimentali diventano altalenanti a causa di una quadratura lunare che rende le sensazioni volubili e capricciose. Lunatici quindi e bloccati emotivamente dall'opposizione dei pianeti presenti in Capricorno, potrete trovare delle vie d'uscita solo ascoltando un sesto senso che non si sbaglia mai.

Leone: abbastanza permalosi a causa dell'influenza lunare che si fa sentire dall'Ariete, un desiderio di autoaffermazione primeggia e potrebbe creare un comportamento altalenante nei confronti dell'amore.

Magari le emozioni prendono il volo ma l'applicazione è alquanto discontinua. Cercate di moderare il tutto.

Magari le emozioni prendono il volo ma l'applicazione è alquanto discontinua. Cercate di moderare il tutto.

Vergine: non siate ansiosi nei confronti dell'amore e lasciate che le sensazioni seguino il destino attraverso eventi che non potete cambiare. Il quadro astrale è abbastanza fortunato, dovete solo credere maggiormente in voi stessi, convincendovi che un nuovo amore potrebbe arrivare sotto l'albero.

Previsioni astrali promettenti per i sentimenti

Bilancia: troppo impulsivi a causa di un'opposizione lunare che si fa sentire, potreste assumere un atteggiamento arrogante che non giova al progredire dei nuovi amori.

Come un calderone ricco di fuoco, il cuore cerca di contenere un istinto di primeggiare che potrebbe scoppiare in un attimo, come un vulcano in eruzione.

Scorpione: sono previste splendide novità amorose con Mercurio nel segno che approfondisce le nuove situazioni, ampliando gli orizzonti mentali in modo più fiducioso. Marte nel segno rende l'atteggiamento molto affascinante e magnetico. Allora cosa volete di più dall'amore?

Sagittario: il trigono favorevole di Sole e Luna afferma la personalità potenziando la fiducia nelle proprie capacità e una nuova vitalità spinge a progredire in ambito amoroso.

Non resterete quindi di certo con le mani in mano, andando incontro alle opportunità sentimentali con slancio.

Capricorno: alcune difficoltà familiari potrebbero per un po' discostarvi dall'amore ma Venere e Saturno benefici, ricordano che c'è un cambiamento in atto a cui non potete rinunciare. Luci e ombre si alternano nella sfera sentimentale e Luna in quadratura cerca di offuscare la solarità di Giove presente nel segno.

Acquario: forza interiore e sensibilità completano un quadro personale davvero spettacolare.

Una nuova sensibilità tenace viene elargita dall'astro diurno e quello notturno che confermano gli affetti. Nuove certezze si stanno formando nella sfera sentimentale, ma dovrete essere più flessibili.

Pesci: adesso siete giunti alla meta desiderata e dovrete fare una scelta decisiva, da cui dipende la felicità amorosa. Basta patteggiare ed essere accomodanti, assecondando i desideri della persona che vi ha rapito il cuore. Siate voi stessi e affermate la personalità con fermezza, tutto il resto verrà da sé.