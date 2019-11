Il mese di dicembre è giunto. Come si concluderà il 2020 per i nati sotto il segno della Bilancia? Scopriamo di seguito le stelle con il lavoro, l'amore la salute per il periodo compreso tra l'1 ed il 31 dicembre 2019. Di seguito anche consigli per poter affrontare nel migliore dei modi le festività natalizie. Negli ultimi tempi i nati sotto il settimo segno zodiacale hanno vissuto dei momenti sottotono a livello della forma fisica. Ci sono state delle preoccupazioni sia lavorative che economiche che hanno creato delle difficoltà emotive ed inevitabilmente psicofisiche.

In campo amoroso ci sono state delle crisi, soprattutto per le coppie che da tempo stavano affrontando delle difficoltà. Molte le persone che hanno preso delle decisioni definitive riguardo il proprio rapporto. A livello lavorativo, invece, non è stato semplice affrontare alcuni rallentamenti e difficoltà. Qualcuno ha dovuto accelerare i tempi per poter portare a termine dei progetti e delle scadenze imminenti.

Nel mese di dicembre non mancheranno dei momenti di perplessità, dovrete gestire alcuni disagi per poter affrontare al meglio il periodo delle feste.

A livello salutare alcune tensioni e distrazioni potrebbero causare dei momenti di stress. In amore, in particolare nella prima parte del periodo, vi sentirete particolarmente polemici e le preoccupazioni all'interno della coppia avranno il sopravvento. In campo lavorativo ci saranno delle questioni economiche da affrontare prima della fine dell'anno. Leggiamo l'Oroscopo dettagliato che riguarda il settore lavorativo e sentimentale dei nati Bilancia.

Oroscopo dicembre: lavoro e amore per la Bilancia

Come anticipato ci saranno alcune situazioni non semplici da affrontare in campo sentimentale. Le coppie in crisi potrebbero decidere di portare a termine la propria relazione, per evitare di soffrire.

Chi da poco ha compiuto un passo importante dovrà discutere e chiarire delle situazioni in sospeso. Soprattutto nella prima parte del mese mancherà la passionalità, sentirete l'esigenza di confrontarvi per ricercare un nuovo equilibrio. Vi sentirete agitati fino alla terza settimana del mese, quando giungerà una buona notizia e vi consentirà di conclude il periodo più serenamente.

A livello professionale alcune situazioni non saranno semplici da portare avanti, soprattutto se desiderate far altro.

Cercate di organizzare al meglio il vostro programma in modo tale da poter affrontare tutto ciò che è necessario per ottenere successo a livello professionale. Non mancheranno agitazioni e qualcuno potrebbe anche avere dei ripensamenti, attenzione a possibili errori che potreste fare nella seconda parte del mese.