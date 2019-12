Lunedì 16 dicembre 2019 sul piano astrologico troveremo la Luna sostare in Leone, mentre il Sole e Mercurio saranno nell'orbita del Capricorno.

Plutone, Saturno, Giove e Venere stazioneranno in Capricorno, nel frattempo Marte proseguirà il suo moto in Scorpione. Infine Nettuno permarrà in Pesci ed Urano sarà nel segno del Toro.

Le previsioni astrologiche della giornata sono favorevoli per Leone e Sagittario, meno rosee per Vergine e Toro.

Toro venale

Ariete: umore 'top'. La Luna nel loro Elemento 'donerà' una ventata di brio alla giornata dei nati Ariete, che affronteranno il proprio turno lavorativo col piglio giusto, con grande soddisfazione di capi e colleghi.

Toro: venali. Essere troppo attenti alle questioni economiche, specialmente nel focolare domestico, potrebbe provocare qualche contrasto con la persona amata.

Gemelli: routine. Il primo giorno della settimana potrebbe scorrere su binari routinari ed i nativi, per ottimizzare il tempo a loro disposizione, farebbero bene a dedicarsi alle attività procrastinate nei giorni precedenti.

Cancro: nervosi. Le molteplici asperità planetarie odierne renderanno, con tutta probabilità, estremamente nervosi i nati del segno. Mantenere la calma il più possibile, però, sarà doveroso per non logorare alcune relazioni interpersonali.

Shopping per Leone

Leone: shopping favorito. Le finanze navigano in acque tranquille ed i nati Leone, galvanizzati dalla triade di Fuoco Luna-Sole-Mercurio, vorranno 'coccolarsi' con un acquisto agognato da tempo o con diverse compere natalizie.

Vergine: egoista. Lunedì dove i nati del segno presumibilmente non saranno i paladini dell'altruismo, in quanto Urano retrogrado in Toro si scontrerà coi Luminari di Fuoco andando ad accentuare la loro indole egoistica.

Bilancia: accondiscendenti. I nativi che vivono una relazione amorosa potrebbero risultare più accondiscendenti del solito verso il partner.

Ciò sarà dovuto al transito benevolo di Mercurio che li porrà alla ricerca spasmodica del 'quieto vivere'.

Scorpione: relax. Le giornate appena trascorse hanno necessitato di parecchie energie, sia fisiche che mentali, per i nativi ed ora, invece, sarà tempo di rigenerarsi con del meritato relax.

Capricorno dubbioso

Sagittario: idee innovative. Mercurio unito ai Luminari di Fuoco 'stimolerà' l'ingegno e l'arguzia dei nativi facendo partorire loro delle idee innovative fuori dal comune. Sarà bene sfruttare il momento e muoversi per metterle in atto quanto prima.

Capricorno: dubbiosi. La retrogradazione di Urano nel loro Elemento non gioverà alla concentrazione, facendo focalizzare i nati Capricorno su vecchie scelte passate, rimettendole in discussione.

Acquario: lavoro 'flop'. I transiti odierni non lasciando, con tutta probabilità, molto spazio di manovra nell'ambiente professionale ai nati Acquario. Farebbero bene a prendersi un giorno di ferie, ove possibile, in modo da evitare contrasti coi colleghi.

Pesci: affettuosi. Sebbene le questioni lavorative nasconderanno qualche insidia, i nativi potranno contare sull'affetto reciproco con il partner e i figli.