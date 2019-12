Durante la settimana che va dal 16 al 22 dicembre troviamo la Luna passare dai gradi dello Scorpione, nel frattempo Venere cambierà domicilio passando dall'Acquario al Capricorno (dove vi sono Plutone, Saturno e Giove). Il Sole viaggerà dal Sagittario, dove staziona Mercurio, al Capricorno, mentre Urano permarrà sui gradi del Toro. Infine Nettuno proseguirà il suo moto in Pesci come il Nodo Lunare che continuerà a sostare in Cancro. Previsioni astrologiche favorevoli per Capricorno e Vergine, meno rosee per Scorpione e Gemelli.

Sul podio

1° posto Toro: passionali. Nel focolare domestico, in questa settimana di fine 2019, potrebbe riemergere la passionalità che, dati gli impegni professionali, non era presente in casa da qualche tempo.

2° posto Capricorno: volitivi. La poliedricità e la tenacia che i nati Capricorno dimostreranno presumibilmente in questi sette giorni, specialmente tra mercoledì e venerdì, sarà encomiabile e ciò non passerà inosservati ai capi aziendali.

3° posto Vergine: mondani. Il focus settimanale dei nativi sarà, con ogni probabilità, orientato verso il divertimento difatti organizzeranno una scanzonata serata assieme agli amici di sempre, dove le risate non mancheranno.

I mezzani

4° posto Sagittario: viaggi. La penultima settimana dell'anno farà probabilmente optare i nativi per un viaggio last-minute nel weekend, con la Luna di Fuoco, che permetterà loro di ricaricare le batterie.

5° posto Pesci: golosi. Rinunciare alle prelibatezze durante le festività è qualcosa a cui i nati Pesci non vorranno sottrarsi difatti si crogioleranno tra le svariate pietanze non badando, almeno sino all'Epifania, agli eventuali chili superflui.

6° posto Bilancia: taciturni. Qualcosa potrebbe non girare a dovere nella relazione amorosa ma i nati del segno, anziché esternare il loro malcontento, preferiranno rimanere in religioso silenzio ad osservare.

7° posto Leone: punto della situazione. Il passaggio di Giove nel segno del Capricorno 'invita' i nativi a fare il punto della situazione, sia sul versante professionale che amoroso, studiando con dovizia le prossime mosse da compiere.

8° posto Gemelli: umore 'flop'. Il tono umorale in casa Gemelli potrebbe non essere dei più esaltanti sino al mercoledì, poi fortunatamente il sorriso pian piano si insidierà nei loro volti.

9° posto Cancro: distratti. Venere e Mercurio dissonanti 'mineranno' la fluidità di pensiero dei nativi che, come inevitabile conseguenza, potrebbero incorrere in errori grossolani durante lo svolgimento delle attività pratiche.

Ultime posizioni

10° posto Scorpione: ozioso. La voglia di mettersi in gioco potrebbe venir meno in questa settimana, sopratutto dal pomeriggio di mercoledì dove le avversità dei Luminari si faranno sentire.

11° posto Acquario: amore 'flop'. Il clima in coppia non sarà dei migliori, dono sgradito della dissonante triade Venere-Sole-Urano che da giovedì sarà attiva. Lavoro in secondo piano.

12° posto Ariete: gelosi. In questa settimana, escludendo la giornata di sabato che risulterà pressoché serena, i nati Ariete saranno presumibilmente alle prese con una pressante sensazione di gelosia verso il partner, sebbene non vi siano vere motivazioni.