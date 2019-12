L’Oroscopo della settimana da lunedì 30 dicembre a domenica 5 gennaio prevede nuovi progetti per il Leone, mentre il Toro sarà immerso nel lavoro.

Scopriamo le previsioni degli astri relativamente alla prima sestina zodiacale, ovvero quella compresa fra Ariete e Vergine.

Da Ariete a Vergine

Ariete: Mercurio dalla vostra parte vi farà trovare una grande intesa in ambito sentimentale. Quest’anno avete preferito trascorrere le feste con pochi intimi invece di dedicarvi alla vita mondana. Martedì saranno le giornate migliori per gli incontri, soprattutto per chi è single.

Sul lavoro potreste rischiare di essere parecchio nervosi. Non tutto quello che avevate programmato potrebbe andare come previsto. Qualche affare potrebbe saltare, ma dovrete accettarlo.

Toro: queste giornate sono state parecchio tese per voi, specialmente se non siete riusciti a trovare un punto d’incontro con il partner. Dal punto di vista sentimentale la settimana sarà piuttosto nervosa. Marte vi regalerà grande energia per riuscire ad affrontare le difficoltà. La famiglia riuscirà a coinvolgervi in questa atmosfera di festa.

Sul lavoro potrete fare delle scelte vantaggiose.

Gemelli: l’oroscopo della settimana dal 30 dicembre al 3 gancio prevede un periodo di serenità in amore. Mercurio in opposizione potrebbe farvi sentire stanchi e con poca voglia di fare. Sabato e domenica saranno le giornate più fortunate. Anche sul lavoro potreste cadere in confusione per cose minime. Sarà bene prendervi un periodo di relax per fare chiarezza.

Cancro: Luna regalerà ai nati sotto il vostro segno dei momenti pieni di gioia e serenità. Venere vi regalerà grandi emozioni anche in ambito sentimentale. Nella sfera lavorativa sembrerà proseguire tutto in maniera molto tranquilla. Dovrete cercare di agire con diplomazia per cercare di mettere in ordine ogni cosa.

Leone: Luna vi aiuterà a mettere da parte i brutti pensieri in questo periodo.

Potrete mettere per un po’ da parte tutte le vostre problematiche. Per i single arriveranno diverse sorprese. I nati sotto il vostro segno zodiacale continueranno a lavorare anche in questo periodo di festa. Vi impegnerete per conciliare gli impegni festivi e quelli lavorative.

Vergine: in questa settimana dal 30 dicembre al 5 gennaio potreste avvertire una certa stanchezza. Potrete vivere comunque dei piacevoli momenti in compagnia delle persone a voi care. Venere vi regalerà protezione in ambito sentimentale. I single potranno fare nuove amicizie. In ambito lavorativo potreste dover fare buon viso a cattivo gioco. Non ci saranno comunque particolari problemi da dover risolvere. Attenzione invece alle spese da affrontare.