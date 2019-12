Sabato 7 dicembre 2019 troviamo la Luna nel segno dell'Ariete mentre Marte e Mercurio saranno nell'orbita dello Scorpione. Il Sole sarà nel domicilio del Sagittario, nel frattempo Plutone, Saturno, Venere e Giove militeranno in Capricorno. Infine Nettuno permarrà in Pesci ed il Nodo Lunare sosterà sui gradi del Cancro. Previsioni astrologiche favorevoli per Sagittario ed Ariete, meno concilianti per Acquario e Scorpione.

Sul podio

1° posto Sagittario: passionali. L'indole focosa dei nati Sagittario potrebbe emergere in maniera prorompente, grazie sopratutto all'apporto dei due Luminari nel loro Elemento.

2° posto Leone: ambiziosi. Lo Stellium di Terra ed il Sole di Fuoco tenderanno, con ogni probabilità, ad aumentare l'ambizione in casa Leone. Il 'suggerimento' dei Pianeti Lenti, però, sarà di non alzare troppo il tiro al momento.

3° posto Ariete: progetti di coppia. Sabato dove i nativi vorranno presumibilmente dialogare con l'amato dei loro progetti futuri di coppia. ciò servirà a consolidare il rapporto avendo più chiari gli obiettivi da raggiungere insieme.

I mezzani

4° posto Vergine: relax. Dopo giornate parecchio faticose, ecco che probabilmente i nativi opteranno per un sabato dedito al relax che gli permetta di rigenerare le energie mentali e fisiche.

5° posto Pesci: routine. Sabato senza troppe novità o scossoni di sorta quello che potrebbero vivere i nativi. Sarà bene che si dedichino alle attività procrastinate nei giorni precedenti in modo da ottimizzare il loro tempo libero.

6° posto Toro: fiacchi. Le energie potrebbero mancare questo primo giorno del fine settimana ed i nativi, spossati, sceglieranno di rimandare tutte le attività che non richiedano un urgente intervento.

7° posto Scorpione. pungenti. Le loro battute pungenti potrebbero far irretire più di una persona ma oggi, con tutta probabilità, i nati Scorpione non se ne cureranno proseguendo imperterriti nelle loro pungenti esternazioni.

Davvero te la sei persa? Clicca il bottone sotto per rimanere aggiornato sulle news che non puoi perdere, non appena succedono. Oroscopo

8° posto Gemelli: finanze da tenere d'occhio. Gli Astri, capitanate da Urano retrogrado, 'suggeriranno' ai nati del segno di revisionare con estrema dovizia le loro finanze tagliando le spese che oramai hanno fatto il loro tempo.

9° posto Bilancia: fuori giri. Ai nati Bilancia questo sabato sembrerà di girare a vuoto perché le attività in cui si cimenteranno non daranno presumibilmente le soddisfazioni a cui anelavano.

Ultime posizioni

10° posto Cancro: nervosi. Le asperità odierne saranno numerose ed il nervosismo, di conseguenza, potrebbe regnar sovrano per i nati del segno.

Dedicarsi ad un nuovo hobby servirà a scacciare le energie negative.

11° posto Acquario: gelosi. Il partner potrebbe anche comportarsi in maniera esemplare ma i nati Acquario questo sabato potrebbero vederci ugualmente il 'marcio'. Probabili scenate di gelosie nel pomeriggio.

12° posto Capricorno: amore 'flop'. L'amato potrebbe rimproverare ai nativi una certa trascuratezza nei loro confronti appannaggio delle vicende professionali.