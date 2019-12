Il 1° gennaio 2020 sul piano astrologico troveremo la Luna e Nettuno stazionare in Pesci, mentre il Sole, Plutone, Saturno e Giove saranno nell'orbita del Capricorno. Marte e Mercurio permarranno in Scorpione, come Urano resterà in Toro ed il Nodo Lunare nel segno del Cancro. Infine Venere sarà nell'orbita dell'Acquario.

Previsioni astrologiche favorevoli per Capricorno e Bilancia, meno concilianti per Acquario e Gemelli.

Sul podio

1° posto Leone: buoni propositi. Il 2020 inizierà presumibilmente con un trend differente ed i nati Leone 'avvertendo' il favorevole cambiamento faranno dei buoni propositi che, visto lo Stellium di Terra, manterranno con facilità.

2° posto Capricorno: finanze 'top'. I Pianeti, perlopiù nel loro Elemento, 'strizzeranno' l'occhio al fronte finanziario dei nativi 'proteggendolo' da eventuali spese impreviste.

3° posto Bilancia: spensierati. Lo stress dei giorni precedenti lascerà, con ogni probabilità, spazio ad un clima decisamente più sereno. Finalmente anche i nativi potranno passare 24 ore all'insegna della spensieratezza.

I mezzani

4° posto Vergine: incontri. Le nuove conoscenze di questa giornata potrebbero rivelarsi interessanti sotto il profilo amoroso.

Magari non incontreranno l'anima gemella ma un'intrigante persona con cui 'coltivare' un flirt.

5° posto Cancro: romantici. Il 2020 dei nati Cancro apre le danze con una giornata tutta coccole ed affettuosità, specialmente per chi tra loro deciderà di trascorrere il giorno assieme agli affetti più cari.

6° posto Toro: sregolatezza alimentare. Capodanno è spesso sinonimo di abbuffate ed i nati Toro, cultori del mangiar bene, probabilmente non si risparmieranno in questa giornate forse esagerando più del solito.

I Pianeti Lenti 'inviteranno' a passare ad una dieta più salutare.

7° posto Gemelli: umore 'flop'. Il tono umorale in casa Gemelli potrebbe non essere dei migliori e gli amici non esiteranno nel farglielo notare, proprio or che il loro solito brio andava a 'braccetto' col Capodanno.

8° posto Scorpione: pensierosi. I nati del segno saranno, con tutta probabilità, costantemente tra le nuvole perchè il duetto Marte-Mercurio nel loro segno sarà in netto contrasto con la stuola di Astri nell'Elemento Terra.

9° posto Sagittario: malinconici. Il pensiero dei nativi potrebbe tornare ad una vecchia amicizia o relazione amorosa terminata da tempo ma mai dimenticata. Per chi tra loro ha trascorso la notte di San Silvestro fuori dall'ambiente abituale questa sensazione potrebbe risultare più marcata.

Ultime posizioni

10° posto Ariete: nervosi. Ovunque si trovino i nativi potrebbero avere un 'diavolo per capello' anche senza motivazioni degne di nota, a causa delle molteplici dissonanze astrali in onda.

11° posto Acquario: gelosi.

Sebbene non ve ne sia ragione, i nativi 'sbotteranno' in furenti scenate di gelosie verso il partner. Il loro veemente comportamento sembra figlio delle ultime incomprensioni di coppia.

12° posto Pesci: solitari. Festeggiare? Macchè, il 1° gennaio i nati Pesci preferiranno presumibilmente 'chiudersi a riccio' tra le mura amiche in un mood solitario che poco sarà gradito da partner ed amici.