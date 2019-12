L'Oroscopo del giorno 7 dicembre è arrivato, puntuale e preciso all'incontro giornaliero con l'Astrologia. A disposizione dei lettori l'analisi astrale sui comparti relativi all'amore e al lavoro, in questo contesto impostata su questo sabato di fine settimana. Ansiosi di sapere come saranno gli astri il primo giorno del weekend? Diciamo subito che a contendersi la corona, riservata dalle stelle ai migliori, saranno solamente in due, scelti in questo caso tra Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci.

Bene, iniziamo subito col mettere in bella mostra i nativi nel simbolo astrale della Bilancia e dei Pesci: ambedue i predetti segni avranno a disposizione cinque stelle, nonché astri davvero all'altezza delle varie (o eventuali) situazioni che dovessero sovvertire nel corso del prossimo weekend. Poche le chance di successo invece, secondo le previsioni di sabato 7 dicembre, per coloro appartenenti al simbolo astrale dello Scorpione, quest'oggi valutato con solo tre stelline relative ai periodi da "sottotono". Andiamo pure ai dettagli.

Classifica stelline 7 dicembre

L'Astrologia è pronta a dare un valore alla giornata del prossimo sabato. Dunque si rinnova l'attesissimo appuntamento giornaliero, irrinunciabile per tantissimi di voi lettori, con la nuova classifica stelline interessante, in questo contesto, il primo giorno del weekend, ovvero il 7 dicembre. A cantar vittoria, questa volta, saranno, come abbiamo già annunciato in apertura, gli amici nativi della Bilancia, nonché dei Pesci, ambedue valutati in periodo da cinque stelle. A seguire a ruota come sempre tutti gli altri, ovviamente a scalare dal più fortunato fino al più tartassato.

Davvero te la sei persa? Clicca il bottone sotto per rimanere aggiornato sulle news che non puoi perdere, non appena succedono. Oroscopo

Scopriamo il responso offerto dalle stelle del giorno analizzando insieme la scala seguente:

★★★★★: Bilancia, Pesci;

★★★★: Sagittario, Capricorno, Acquario;

★★★: Scorpione;

★★: Nessuno.

Oroscopo dicembre 7 dicembre: Bilancia, Scorpione e Sagittario

Bilancia: ★★★★★. Si preannuncia una giornata eccelsa in molti settori della quotidianità, grazie ai buoni aspetti di Luna e Nettuno. Niente e nessuno vi fermerà nella programmazione e messa a punto dei vostri intenti. In amore quindi, grazie all'appoggio della Luna in Ariete, vi saranno garantiti momenti di grande trasporto affettivo, ovviamente da vivere insieme al vostro partner.

In coppia, pertanto, riuscirete a realizzare con la persona amata una magica alchimia: una perfetta intesa renderà il periodo euforico e a tratti estremamente coinvolgente: ottimo così! Single, se avete l’esigenza di sperimentarvi in legami nuovi, o magari di allargare la cerchia di amicizie, datevi da fare, senz'altro per la routine risulterà idoneo farlo. Aspettatevi cambiamenti molto positivi tra sabato e il prossimo lunedì. Invece per le previsioni del giorno, in merito al lavoro, potrebbero esserci novità in campo economico, capaci di favorire il rientro di crediti insperati.

Ricordatevi di guardare al futuro con fiducia, perché la buona sorte, anche se non la potete vedere, sarà dalla vostra parte.

Scorpione: ★★★. La giornata del 7 dicembre sarà non troppo a favore per voi dello Scorpione, soprattutto in termini di rapporti umani. Con un pizzico di fortuna però (forse) potrete veder muoversi qualcosa di positivo nella vostra vita quotidiana. In amore, quindi, poche chance su cui contare? Diciamo di sì, infatti la specularità negativa della Luna porterà qualche ombra nella sfera sentimentale di molti di voi.

Tuttavia si tratterà per lo più di problemi assolutamente immaginari, partoriti dalle vostre innate paure. Diciamo che il vostro umore nero metterà in cattiva luce la relazione, anche senza motivi validi: non ditemi che siete già pronti a litigare? Single, dovreste avere più fiducia nelle vostre qualità e attendere con il sorriso l'incontro con la vostra anima gemella, quando? Questo a noi non è dato saperlo, comunque arriverà di certo quando meno ve lo possiate immaginare. Nel lavoro, invece, le vostre attuali pretese nei confronti dell'ambito professionale sono troppo elevate, cercate di contenervi e di attendere un momento più consono per eventuali vostre esigenze.

Sagittario: ★★★★. Partirà nella più scontata delle normalità questa parte della settimana, con un inizio di weekend sufficientemente buono. Diciamo che la strada verso la felicità non sarà facile, ma tra un imprevisto e l’altro arriverete comunque all'obiettivo finale e questo sarebbe già un ottimo risultato. In amore i favori della Luna in trigono al vostro Sole saranno leggermente ridimensionati dalla quadratura con Nettuno. Anche se nel periodo non avrete massima positività, non mancherà di certo il necessario per farvi sentire abbastanza sicuri di voi stessi. Quindi se vorrete "osare" (a vostro rischio e pericolo, ovviamente) fatelo pure, anche perché il momento si prevede sufficientemente propizio, soprattutto per chi ha problemi con il partner.

In coppia, si sconsiglia vivamente di rivangare il passato. Single, la situazione astrale, anche se non abbastanza promettente, diciamo che attrae. Qualcuno/a, forse inizialmente un po' antipatico/a, cercherà di sorprendervi allo scopo di farvi innamorare: aggrada l'ipotesi o no? Nel lavoro, infine, vi dimostrerete attivi e propositivi. Eventuali idee e/o progetti che avete in mente, li dovrete solamente mettere in pratica senza pensarci troppo.

Astrologia del giorno 7 dicembre: Capricorno, Acquario e Pesci

Capricorno: ★★★★. In arrivo un giorno discreto, in linea con la media positività. Di certo quasi tutta la giornata richiederà una certa attenzione da parte vostra, soprattutto in campo sentimentale.

Le predizioni di sabato, dunque, consigliano una doppia dose di pazienza: astri poco congeniali al vostro segno vi obbligheranno a dare maggiore importanza alla sfera affettiva. In amore, infatti, quasi tutto procederà positivamente, a patto di riuscire a lasciarsi alle spalle eventuali incombenze o vicissitudini avute durante le prime ore del giorno. Allora, vi rilasserete insieme alla persona che amate oppure la lascerete lì? A sospirare... Single, il periodo è stancante e i risultati non sempre vi ripagano in base agli sforzi compiuti. Se avete in agenda delle conoscenze "speciali", con l'intenzione di trasformarle in qualcosa di più, vi diciamo subito che eventuali buoni frutti li potrete cogliere in un prossimo futuro.

Pertanto pazientate ancora un momento, ok? Nel lavoro, per chiudere in bellezza, sarà una giornata molto produttiva sotto vari aspetti. Largo allo spirito d'iniziativa e al coraggio, senz'altro vi troverete di fronte a occasioni importanti, facilissime da captare e da sfruttare.

Acquario: ★★★★. La giornata sarà mediamente tranquilla, anche se in alcuni casi potrebbe restituire situazioni al limite della sopportabilità. In alcuni momenti vi mostrerete dubbiosi: sappiate orientare le energie verso obiettivi raggiungibili. Non fate drammi per ogni piccolezza che eventualmente non dovesse andare come vorreste.

In campo sentimentale, intanto, la giornata sarà piena di impegni, questo sì, ma è pur vero che le stelle vi renderanno vogliosi e ben disposti a collaborare con partner, amici e familiari. Energia e buona volontà non mancheranno, permettendovi di dedicare tempo e attenzioni dove sarà richiesto. In coppia ascoltate il consiglio della persona che avete a fianco, pensateci su e poi date risposta (positiva ovviamente). Single, in questo giorno cercate di non essere troppo "sempliciotti" nel prendere decisioni a carattere sentimentale, ma sforzatevi di capire se l’eventuale scelta valga davvero la pena.

Nel lavoro, invece, proseguirà tutto abbastanza tranquillamente. Seppur senza soste, diciamo che riuscirete finalmente a tirare quel famoso "sospiro di sollievo", comunque solo a fine giornata.

Pesci: ★★★★★. Giornata perfetta, valutata dall'Astrologia quotidiana con le cinque stelline della buona fortuna. Avrete indubbiamente una grinta di tutto rispetto, che vi permetterà di salvare situazioni pericolanti o di rimediare all’ultimo minuto a errori di varia natura. Secondo l'oroscopo del giorno 7 dicembre, riguardo l'amore, sarà una giornata molto interessante, certamente pronta a regalare gioie inaspettate, ovviamente da vivere insieme al vostro partner.

Cercate di assaporarle appieno senza timore, non ve ne pentirete. Se single, invece, se qualcuno di voi Pesci ha registrato un appiattimento nella capacità seduttiva, potrà ridare vigore alle situazioni ripartendo dai propri errori. Cercate di rimediare nei punti deboli. Nel lavoro, infine, affronterete a testa alta una situazione piuttosto complessa e la vostra abilità e le circostanze a favore vi garantiranno il pieno successo. Ne uscirà rafforzata la vostra posizione con ottime soddisfazioni personali.