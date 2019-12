Il mese di gennaio per i nativi Vergine sarà caratterizzato da qualche difficoltà, in ogni ambito, a partire dall'inizio del mese, per poi migliorare sensibilmente. La sfera sentimentale subirà una breve fase di stallo, portando qualche difficoltà a esprimere al meglio i propri sentimenti al partner. Per quanto riguarda il lavoro raggiungere il successo, nonostante l'impegno, potrebbe rivelarsi piuttosto complesso.

Fortunatamente la situazione migliorerà nella seconda parte del mese. Le relazioni fisse ritroveranno la giusta intesa di coppia, mentre chi è single potrebbe riuscire a trovare l'amore.

La fortuna sarà presente soprattutto nella seconda parte del mese grazie al pianeta Giove, mentre la salute potrebbe subire qualche battuta d'arresto. Andiamo a vedere nel dettaglio le previsioni per l'Oroscopo per il mese di gennaio 2020 per i nativi sotto il segno della Vergine.

Amore e amicizie

Per quanto riguarda l'ambito sentimentale, l'anno inizierà con qualche difficoltà per voi nativi del segno. In primis chi è in coppia attraverserà una fase di stallo, dove l'intesa con il partner sarà molto bassa.

Potrebbero esserci delle incomprensioni dovute a Venere in una posizione astrologica non proprio a vostro favore. Ciò nonostante, nella seconda parte del mese Sole e Mercurio, benefici nel vostro cielo, porteranno notevoli miglioramenti nella vostra storia d'amore. Discorso simile anche per i cuori solitari, che avranno maggiori possibilità di cimentarsi in una nuova storia d'amore soltanto a fine mese, mettendo in mostra il lato migliore del loro carattere. Amicizie particolarmente interessanti per voi nativi del segno, potreste prendere in considerazione l'idea di fare qualcosa con un amico, che vi porti verso percorsi che riguardano l'amore oppure lavoro.

Fortuna, salute e lavoro

La fortuna sarà dalla vostra parte durante il mese, grazie agli influssi benefici di Giove. Ciò vi procurerà ottimi benefici a lavoro e con i vostri guadagni, soprattutto se siete nati nella seconda decade.

La salute scenderà di giorno in giorno nel corso del mese. Prima di trovarvi senza forze e costretti a stare per qualche giorno a casa, prendetevi del tempo per riposarvi un po’.

In maniera simile alla sfera sentimentale, l'ambito lavorativo non sarà stimolante nella prima parte del mese. Forse perché sarete di ritorno dalle vacanze oppure non avrete grandi progetti da realizzare. In ogni caso cercate di non mollare. La situazione migliorerà di seguito, quando Giove e Saturno porteranno una buona dose di energia, che vi aiuterà a realizzare nuovi progetti, che presto vi procureranno degli ottimi guadagni. Se state cercando un nuovo impiego fareste meglio a puntare in alto, in quanto potreste ricevere delle gradite sorprese, che potrebbero andare oltre i vostri reali obiettivi.