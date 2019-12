L'Oroscopo di martedì 24 dicembre ci informa sui 12 segni dello zodiaco, relativamente alla sfera sentimentale e amorosa dei cuori solitari. Il Toro passerà una giornata davvero interessante, l'Ariete non si vuole accontentare.

Previsioni zodiacali dall'Ariete ai Pesci

Ariete: farete una conoscenza molto interessante, avevate già da tempo capito che l'occasione poteva essere propizia. Ce la dovete mettere tutta per far sì che non resti una cosa effimera ma sfoci in una bella frequentazione.

Toro: giornata all'insegna dell'intrigo e la passione.

Soprattutto la serata sarà una cosa da ricordare per molto tempo. Godetevi il momento e pensate che non ricapiterà molto facilmente.

Gemelli: non pensate troppo alla cena di stasera, rischierete di non godervi per bene tutto il resto. La giornata la trascorrerete insieme agli affetti a voi più cari.

Cancro: una persona a voi vicina vi farà capire che nutre un forte interesse verso di voi. Sappiate cogliere nel verso giusto questa confidenza e decidete cosa fare. La serata potrebbe riservare buone sorprese.

Leone: la giornata di festa sarà per voi motivo di provare a fare nuove conoscenze. Cercate di dedicare la serata al divertimento, buttatevi nel ballo. Anche se non sarà proficua, risulterà essere una serata passata in allegria e spensieratezza.

Vergine: trascorrerete una Vigilia tranquilla, sarà un'occasione per rivedere vecchi amici e passare delle ore piacevoli con loro. Non sempre stare in mezzo a tante persone rende la giornata ancora più piacevole.

Bilancia: c'è poco da dire, vi siete messi in testa di conoscere una persona e ci state riuscendo alla grande. Frequentatela, se potete, durante le feste e alle fine tirate un bilancio.

Scorpione: vi darete molto da fare per far sì che non sia una giornata anonima. Nonostante il vostro impegno ci riuscirete in parte. La giornata va cosi, non recriminate troppo.

Sagittario: giornata positiva, da dedicare agli affetti più cari. Non vedete l'ora di scartare i regali come da tradizione natalizia. Vi scatenerete anche nella tombola e in qualche gioco di carte.

Capricorno: il Natale vi mette allegria e buonumore, oggi è la giornata adatta a voi. Proponete a qualcuno a cui tenete particolarmente di uscire con voi. Tentar non nuoce, la serata potrebbe essere propizia.

Acquario: è uno di quei giorni in cui siete contenti del vostro status, potete fare ciò che volete e indirizzare la giornata come meglio credete e come avete pensato di trascorrerla.

Pesci: avrete una gran voglia di divertirvi e ci riuscirete. La Vigilia sarà per voi motivo per fare delle conoscenze davvero intriganti. Serata all'insegna della sensualità e del divertimento.