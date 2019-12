Nell'anno 2020 il segno del Capricorno avrà tante energie da mettere a disposizione, ma i nativi dovranno stare attenti al nervosismo e al pessimismo che potrebbe aleggiare sulle loro teste. Ad ogni modo, anche se la salute dovrà essere salvaguardata in modo più tenace, il lavoro vi offrirà una vasta gamma di possibilità con ampi guadagni in arrivo.

Lavoro e studio

Se avete un lavoro che vi soddisfa, l'anno prossimo potrà essere ancora più remunerativo. La creatività che avete in serbo farà faville per quanto riguarda sia i progetti in essere che quelli che si concluderanno proprio nei primi mesi del 2020.

Probabilmente ci sarà sempre qualche collega che vorrà “rubarvi” le idee e appropriarsene, ma voi saprete come far valervi valere con fantasia e soprattutto determinazione.

Se invece la vostra situazione lavorativa non vi ha portato altro che ostacoli anche molto pesanti e problemi di varia natura, allora sarà il caso di provare a cambiare. Dovrete apporre delle modifiche alla vostra vita lavorativa e migliorarla, cercando un lavoro che vi piaccia anche dal punto di vista pratico. Per alcuni i guadagni faticheranno ad arrivare, ma gli ultimi mesi dell'anno saranno molto redditizi.

Per chi fosse ancora alla ricerca di un lavoro il consiglio è quello di avviare una preparazione adatta alle proprie esigenze e ambizioni. Fare dei corsi che vi risulteranno affini alla vostra natura vi permetterà di avere una preparazione adeguata. Sicuramente Giove vi regalerà la fortuna e Marte le energie e l'entusiasmo adatti per un cammino del genere, altrimenti potrete sfruttare i loro influssi per inviare curriculum e presentarvi impeccabili ai colloqui che vi verranno proposti.

Gli studi, se sfruttati bene, potranno essere dei veri e propri trampolini di lancio per il mondo del lavoro, quindi paiono favorite le lauree e le specializzazioni conseguite durante il 2020.

Fortuna e salute

La fortuna giocherà un ruolo fondamentale, sia in ambito lavorativo che sui viaggi. Giove vi permetterà di intraprendere numerose strade che riguarderanno sia il lavoro che lo studio.

Nei primi mesi potreste accusare qualche calo di energia, ma anche se queste occasioni saranno sporadiche sarà opportuno fare qualcosa prima che la situazione degeneri. L'ansia potrebbe portarvi ad un nervosismo che non riuscirete a gestire a causa di Marte, ma con la dovuta calma supererete ogni cosa senza il benché minimo problema.

Man mano che procederanno i mesi, anche il vostro umore migliorerà.

Gli ascendenti favoriti per il segno del Capricorno saranno l'Ariete, il Toro, i Gemelli, il Leone, la Vergine, il Capricorno e i Pesci.