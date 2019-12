Per il segno dello Scorpione questo 2020 sarà un anno eccellente sotto molti punti di vista. Per quanto riguarda il lavoro, regalerà ai nativi di questo segno tanta fatica, ma anche molti guadagni. Le energie non mancheranno, così come la voglia di fare sport. Nonostante siano previsti mesi piuttosto stancanti, ci saranno occasioni in cui si potrà allenare la mente, anche durante il riposo. La fortuna, nel suo momento più alto, regalerà sorprese inaspettate.

Lavoro e studio

Le prospettive per voi dello Scorpione saranno ottime dal punto di vista lavorativo, perché non solo i progetti in essere, e quelli che arriveranno durante l'anno, saranno di facile risoluzione (con soltanto qualche sporadico ostacolo superabile), ma anche i guadagni saranno davvero al di sopra delle vostre aspettative.

Anche se questa brillante situazione permarrà per gran parte dell'anno, da gennaio a marzo avrete un'impennata che vi darà una sicurezza molto salda per fare progetti o investimenti più importanti del solito. Quindi sfruttate al massimo questo primo periodo del 2020.

Anche per voi ancora alla ricerca di un lavoro, i primi mesi invernali saranno favorevoli per trovare una occupazione più stabile rispetto alle precedenti. Vi basterà muovervi inviando curriculum, facendo ogni colloquio che si presenterà, anche chiedendo un supporto di un amico fidato.

Pensate anche di trasferirvi per lavoro, se la vostra città non vi offrirà qualcosa di soddisfacente e remunerativo. Ampliare il proprio campo d'azione vi darà più possibilità.

Gli studi dovranno necessariamente essere organizzati, in maniera tale da non arrivare a ripetere tutto all'ultimo minuto. Se farete ogni cosa con le giuste tempistiche e con calma, i vostri esami saranno premiati da voti molto alti.

Fortuna e salute

Giove avrà in serbo per voi una fortuna invidiabile, mentre Saturno si affiancherà a esso per sostenere ulteriormente questa buona sorte e stabilizzarla fino a quasi la fine dell'anno.

Gli accordi potrebbero essere molto soddisfacenti e magari portare anche dei benefici collaterali, che in un primo momento potreste non considerare. Gli acquisti più ingenti vi daranno occasione di essere più fiduciosi con quelli successivi, senza contare che anche se il vostro portafoglio verrà penalizzato, riceverete dei guadagni che compenseranno queste “perdite”.

I primi tre mesi dell'anno saranno gli ideali per rafforzare la vostra forma fisica con dello sport, mentre il piano mentale sarà efficiente per buona parte dell'anno.

In particolare, vi potreste dedicare a dei giochi per allenare la mente, utili per mantenerla attiva, anche quando sarete a riposo dal lavoro. Purtroppo Marte da giugno potrebbe sortirvi un effetto non proprio positivo, perché potrebbe portarvi molto nervosismo e poca lucidità nel compiere determinate mansioni. Gli ascendenti positivi per il segno dello Scorpione saranno l'Ariete, il Toro, la Vergine, il Sagittario, il Capricorno e i Pesci.