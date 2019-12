Nel 2020 il segno dell'Acquario sarà molto cauto in ambito amoroso. Sarà incline a valutare con raziocinio e senza considerare l'aspetto più “istintivo” della propria relazione. Solo in un secondo momento poi valuterà quale atteggiamento adottare.

Molte amicizie potrebbero evolvere in qualcosa di più e magari qualcuno troverà l'anima gemella proprio in un collega o in un amico di vecchia data. Alcune conoscenze si evolveranno in modo positivo.

La famiglia darà molto più filo da torcere durante l'anno che sta per arrivare rispetto a quanto accaduto nel 2019. Il consiglio è quello di mantenere una stabilità costante nel tempo.

Amore e sentimenti: ci saranno ostacoli da superare

La vostra dodicesima casa astrologica sarà occupata da Giove e Saturno, e ciò significa che ci saranno delle problematiche profonde e degli ostacoli da superare durante l'anno 2020. Questa situazione così ostica però porterà sicuramente ad una evoluzione sensibile della vostra maturità, e di riflesso anche la vostra situazione sentimentale sarà molto più “razionale”. Ciò significa che sarete propensi a scegliere più consapevolmente quale strada percorrere e soprattutto se vi conviene farlo.

Il dialogo fra voi e il partner sarà essenziale per portare avanti una relazione seria come vorreste.

Nella seconda parte del prossimo anno Marte vi aiuterà a lasciarvi andare di più all'erotismo e all'istinto. Questo pianeta sarà importante anche per le conquiste che vorreste fare. Infatti la vostra “strategia” seduttiva sarà incentrata moltissimo sulla sensualità e il magnetismo, soprattutto sul piano fisico.

Affetti e amicizie: la famiglia potrebbe dare nervosismo

La famiglia potrebbe darvi del nervosismo in verità mai del tutto sopito.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Oroscopo

Le incomprensioni daranno modo di intensificare la vostra diffidenza anche se non sarà necessaria, e qualcosa di detto potrebbe essere interpretata diversamente prima di giugno. Con il procedere dei mesi però la situazione, per quanto rimanga piuttosto tesa, sarà comunque stabile e non peggiorerà ulteriormente.

Siate comunque gentili, non eccedete con la rabbia di Marte e datevi da fare per mitigare il nervosismo che aleggerà in casa.

Il settore delle amicizie sarà uno di quelli più fortunati. Oltre a fare una selezione che il tempo si rivelerà ottima, potreste trovare un vero amico in qualche figura che conoscete da sempre e che inizialmente non avete minimamente considerato.

Un amico la cui conoscenza è già datata invece potrebbe rivelarsi essere un ottimo partner.

Gli ascendenti positivi per l'amore per il 2020 saranno la Vergine, lo Scorpione e il Capricorno.