il mese di dicembre è arrivato. Cosa hanno in serbo le stelle per tutti i nati sotto il segno dell'Acquario? Scopriamo le previsioni astrologiche con l'amore, il lavoro la salute per il periodo compreso tra il primo ed il 31 dicembre. Di seguito anche consigli per poter affrontare il mese delle festività nel modo migliore possibile. Negli ultimi tempi l'Acquario ha vissuto dei momenti particolari di stress, non è stato semplice affrontarli e il nervosismo e le tensioni dovute anche ad alcune questioni lavorative inevitabilmente hanno influito a livello psicofisico.

Nell'ultima parte del mese di novembre è stato possibile recuperare a livello salutare, ma anche in campo sentimentale e professionale. In amore Venere con il suo transito positivo ha favorito conoscenze importanti per i single del segno. Mentre per quel che ha riguardato il settore professionale, non è mancata l'energia, né la voglia di fare.

Nel periodo di dicembre proseguirà il recupero iniziato con gli ultimi giorni del mese precedente. Nonostante il transito di Marte dissonante, le stelle saranno dalla vostra parte e sarà un buon periodo anche per iniziare delle cure.

Le difficoltà potranno essere superate in particolare nelle ultime due settimane del mese. A livello sentimentale le stelle sono vincenti, potrete risanare il vostro rapporto se avete vissuto dei contrasti e iniziare delle nuove conoscenze che potrebbero regalarvi delle belle emozioni. Nel lavoro momento eccellente per recuperare anche in campo economico. Scopriamo di seguito le previsioni astrologiche nel dettaglio che riguardano il settore sentimentale e quello amoroso di tutti i nati sotto l'undicesimo segno zodiacale.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Oroscopo

Oroscopo dicembre: lavoro e amore per il segno dell'Acquario

Come anticipato, le stelle sono vincenti In campo amoroso. Sarà possibile fare degli incontri e portare avanti delle conoscenze ed anche amicizie di vecchia data potrebbero trasformarsi in qualcosa di importante. Le relazioni nate da molto tempo potranno rafforzarsi e il 2020 sarà per loro un anno importante. Interessanti, poi, le giornate delle festività, quando potrete vivere delle belle emozioni e non mancherà positività ed energia.

A livello professionale negli ultimi tempi ci sono state delle difficoltà a livello economico, ma con il concludersi dell'anno potrete risollevarvi.

Con Mercurio che inizia un transito interessante dalla seconda settimana insieme al Sole, potrete sfruttare le vostre conoscenze per maturare degli accordi e portare avanti delle iniziative che possono garantirvi successo per i vostri progetti e la vostra attività.