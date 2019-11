Dicembre per i nati sotto il segno dello Scorpione sarà un mese di rinascita in tutti i sensi. Si inizia con un buon recupero fisico, forza ed energia non mancheranno e si riveleranno utili al raggiungimento di importanti obiettivi in ambito lavorativo. Quest’ultimo mese dell’anno infatti vi offrirà l’occasione di mettervi in gioco e di mostrare di che pasta siete fatti. Le stelle vi sorridono in amore, le storie nate da poco acquisteranno sempre maggiore importanza e anche gli incontri sono favoriti.

Approfondiamo di seguito l’Oroscopo di dicembre 2019 per i nati sotto il segno dello Scorpione.

L'oroscopo di dicembre 2019 per lo Scorpione

Amore: durante il mese dicembre lo Scorpione avrà voglia di aprire il proprio cuore, gli astri lo favoriscono in tal senso e aumentano le probabilità di fare incontri interessanti. Con Venere in posizione favorevole, ci sarà serenità all'interno dei rapporti di coppia, anche per chi vive una relazione nata da poco. Tutti nativi del segno saranno accontentati, sia coloro i quali sono alla ricerca di un rapporto serio, sia chi invece è alla ricerca di qualcosa meno impegnativo.

Con l’avvicinarsi della fine dell’anno si riaccende la passione, potrete trascorrere delle festività ricche di emozioni e qualche novità. Anche chi è alla ricerca di un chiarimento o una soluzione per delle situazioni di tipo legale, troverà ciò che sta cercando e riacquisterà la serenità e la sicurezza in se stesso.

Lavoro: grazie agli influssi di Giove e Marte quello di dicembre sarà il mese del riscatto per quanto riguarda l’ambito lavorativo. Lo Scorpione ha la possibilità di raggiungere importanti obbiettivi, di fare il cambiamento di cui parla da tempo o il salto di qualità tanto ambito.

Sarà un mese impegnativo, ma ricco di soddisfazioni e novità. Qualcuno potrebbe cambiare impiego, ricevere una proposta vantaggiosa o concludere un affare redditizio. È un buon momento per chi lavora in proprio o è a capo di una società, il lavoro potrebbe aumentare, così come le entrate. Certo, non tutto vi sarà servito su di un piatto d’argento e i momenti sottotono non mancheranno, ma ne uscirete vincitori. Momento positivo per i giovani e gli studenti.

Salute: il mese dicembre porterà anche un notevole recupero fisico per il segno dello Scorpione.

Coloro i quali hanno precedentemente risentito di dolori o fastidi fisici, noteranno un netto recupero. È il momento ideale per iniziare delle cure o dei trattamenti specifici, ma anche per dedicare maggiore attenzione alla cura del corpo e dell’alimentazione. Secondo il presagio degli astri il momento più vantaggioso in tal senso è quello compreso dal 20 al 31 dicembre.