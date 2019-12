L'Oroscopo del giorno 24 dicembre 2019 anticipa come sarà la Vigilia di Natale. Iniziamo con il sottolineare la presenza della classifica stelline in seno alle previsioni zodiacali riguardanti gli ultimi sei segni. Dunque in evidenza in questo contesto sono i soli Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci.

In questa parte della settimana ad emergere su tutti saranno due segni in particolare: Scorpione e Sagittario. Diciamo che entrambi i segni saranno assolutamente super-favoriti in amore, viste le effemeridi altamente positive: ottime possibilità da investire anche nelle attività pre-festive in attesa dell'arrivo del Natale e Capodanno.

Invece, sotto le attese il frangente i nativi in Acquario e Bilancia, in questo caso preventivati il primo in periodo "sottotono" e l'altro in giornata da "ko".

Curiosi di sapere qualcosa di più dalle previsioni zodiacali di martedì 24 dicembre? Bene, passiamo a togliere il velo dalla scaletta con le stelle e, subito dopo, a scoprire i consigli e come comportarsi in campo sentimentale e nelle attività quotidiane in generale.

Classifica stelline della Vigilia di Natale

Pronta da visionare, ecco la nuova nuova classifica stelline interessante il giorno 24 dicembre 2019.

In primissimo piano nella giornata dedicata alla Vigilia del prossimo Natale, come annunciato in apertura, il segno dello Scorpione. Il simpatico segno di Acqua si preannuncia ben saldo e meritatamente in testa alla scaletta del momento insieme a quello del Sagittario. Altrettanto positivo il periodo, anche se non proprio all'altezza dei primi, per gli amici Capricorno e Pesci, tutti preventivati con un martedì da quattro stelle. Vediamo i dettagli:

★★★★★: Scorpione, Sagittario;

★★★★: Capricorno, Pesci;

★★★: Acquario;

★★: Bilancia.

Oroscopo martedì 24 dicembre: Bilancia, Scorpione e Sagittario

Bilancia: ★★. Purtroppo per voi amici della Bilancia, come del resto anche per coloro nativi dell'Acquario, la prossima Vigilia di Natale potrebbe essere realmente sottomessa ai pessimi auspici della negatività astrale.

Potrebbero esserci nell'aria già da adesso malumori e incomprensioni varie, quindi attenzione a come vi porrete nei confronti di alcuni soggetti che ben conoscete (a voi la scelta tra colleghi di lavoro, amici, familiari). In amore, qualche problema di troppo da affrontare. Pertanto tensioni e frecciatine, specialmente per coloro in coppia, non risolveranno di certo le questioni aperte, tenetelo presente. Molto meglio dichiarare esplicitamente cosa c'è che non va e puntare sul dialogo in modo da aggiustare il tutto. Single, sebbene la prudenza non faccia parte del vostro essere, cercate di non esagerare con il rischiare: meglio puntare su una giornata rilassante, anche perché non sarete troppo in forma. Le previsioni del giorno invitano a smetterla di inseguire traguardi impossibili anziché attenersi alle proprie reali possibilità.

Il punto è che potreste compromettere alcuni sforzi fatti finora.

Scorpione: ★★★★★. Martedì in arrivo un periodo sicuramente felice in molti campi e non presenterà affatto "effetti collaterali". Le stelle consigliano di mettere l'ansia da parte e di godere al massimo tutto ciò che di interessante potrebbe capitare in questa splendida giornata di Vigilia. I piccoli contrattempi subiti nei giorni scorsi hanno messo a dura prova la vostra proverbiale calma. Visto il periodo natalizio approfittate della giornata positiva per approntare un robusto "piano b". In amore, in molti potreste ottenere una soddisfazione immensa soprattutto in ambito di coppia.

Per alcuni di voi Scorpione queste festività saranno una piacevole sorpresa: esperienza che non dimenticherete tanto facilmente. Affidatevi quindi ai sussurri del vostro cuore per comunicare con la persona amata, varranno più di mille parole, ricordatelo... Single, sempre che ne abbiate ancora desiderio, troverete una persona che vi farà girare la testa entro questa o massimo la prossima settimana! Dai, abbandonatevi al piacere di scoprire una nuova vita a due?

Sagittario: ★★★★★. Questo parte della settimana coincidente con la giornata relativa alla Vigilia di Natale, per voi Sagittario si posizionerà senz'altro tra i periodi migliori del mese.

A dare una forte spinta a sentimenti ed interessi amorosi, senz'altro la Luna già da questo lunedì presente nel vostro comparto. Intanto potrete godere ancora per un po' dei buoni effetti rilasciati dalla speculare positività offerta da Urano in Toro al vostro magnifico segno. In amore, sarà una buona la giornata soprattutto nei rapporti interpersonali a sfondo affettivo. In primo piano l'amicizia e i rapporti con il parentado messi in risalto dal momento magico regalato dall'atmosfera natalizia. Approfittate per chiudere o aprire qualche parentesi che avete particolarmente a cuore. Single, troverete occasioni favorevoli per dimostrare l'entità dei vostri sentimenti verso quella persona a voi molto cara: non siate dunque troppo titubanti ma mostratevi semplicemente per come siete veramente.

Sappiate comunque che le vostre effemeridi sono al massimo convinte della bontà del periodo: amate e lasciatevi amare senza riserve!

Astrologia del giorno 24 dicembre: Capricorno, Acquario e Pesci

Capricorno: ★★★★. Si prevede un andamento abbastanza tranquillo in questa parte della settimana, con un martedì di Vigilia stabile e alla lunga anche buono per certi aspetti (relazioni con il parentado, amicizie particolari, persone stimate). In merito ad alcune scelte fatte o da fare, la fortuna non vi farà mancare quel piccolo aiuto necessario, ma dovrete attendere il momento migliore evitando di spingervi in terreni inesplorati.

Le predizioni del 24 dicembre intanto, parlando d'amore, indicano che il periodo si prospetta abbastanza positivo almeno inizialmente. Sarete pieni di energie e pronti a tutto pur di assecondare la persona amata o le vostre speranze più intime. Probabilmente la parte finale della mattinata potrebbe regalare un buon momento per la vita sentimentale di coppia: sarete molto romantici e anche passionali con chi avete nel cuore. Single, in amore qualcuno di voi potrebbe assisterete alla fine di un sogno: e di cosa preoccuparsi? Dice il saggio "Quando una porta si chiude, altre cento si spalancano!".

Meditateci un po' sopra, ok? Avete già di vostro un buon modo di esprimere sentimenti ed emozioni, dunque non abbiate timore di esternare i vostri desideri a chi sapete...

Acquario: ★★★. Partirà "sottotono" questa parte della settimana, con un martedì di Vigilia decisamente improntato alla noia e in massima parte sotto stress da parte di pianeti poco amichevoli. Invece qualche chance in più sarà da mettere in conto a coloro di voi nativi con situazioni impegnative da risolvere: con calma, ragionandoci sopra insieme a qualche bella persona fidata ne verrete senz'altro a capo. In campo sentimentale, troverete modo di mostrare chi siete veramente soprattutto nei rapporti con il partner: lasciate stare la vostra timidezza per una volta e ascoltate il vostro istinto, ergo, fatevi valere!

Nei giorni scorsi, non senza sforzo, molti di voi hanno tentato di ritrovare la voglia di stare insieme al partner, ma con poco o scarso successo. Pazientate ancora un po'. Single, occhio al periodo! Il momento richiederà massima attenzione soprattutto a quelli con una "relazione nascosta": potreste avere molto da spiegare e poco da nascondere, sappiatelo... Intanto preparatevi qualcosa di speciale da dedicare alla persona che sapete e aspettatevi una risposta in merito a qualcosa di abbastanza importante. Negativa o positiva questo purtroppo, non sappiamo dirlo.

Pesci: ★★★★. In arrivo una giornata da dedicare alla Vigilia di Natale, per tanti di voi appartenenti al segno dei Pesci, non affatto malvagia.

Con un poco di accortezza in più certamente riuscirete a portare a termine cose anche abbastanza complicate. Se adotterete un atteggiamento perseverante avrete la possibilità di anticipare i tempi in merito a quelle situazioni che conoscete. Magari potreste concludere degli accordi molto vantaggiosi dal punto di vista economico: dite la verità, sarete mica voi a pagare la cena questo martedì sera? Secondo l'oroscopo del giorno 24 dicembre, riguardo l'amore, invitano a non preoccuparsi più di tanto per l’andamento altalenante del rapporto. Riesaminandolo alla luce dei fatti recenti riuscirete a farlo ripartire meglio di prima.

In generale diciamo che la giornata inizierà leggermente al rilento per via dei preparativi per questo avvio di festività, però alla lunga si prospetta particolarmente appagante ed in grado di restituire discrete soddisfazioni. Se single invece, non ignorate quelle belle sensazioni che provate per chi ben sapete. Probabilmente avete inconsciamente già colto dei segnali precisi.