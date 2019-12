L'Oroscopo di martedì 17 dicembre prevede diversi cambiamenti positivi per il segno dello Scorpione e del Capricorno. Mentre per i segni del Cancro e dell'Acquario ci saranno alcuni problemi inattesi, in famiglia e sul lavoro. Di seguito i dettagli delle previsioni astrali di tutti i segni.

Oroscopo del 17 dicembre: i primi sei segni

Ariete: il segno dell'Ariete avrà una mattinata piuttosto positiva e gioiosa sul lavoro, mentre il pomeriggio sarà decisamente tranquillo. La serata sarà molto calma e beata.

Toro: il segno del Toro passerà la giornata all'insegna dell'allegria e della spensieratezza. Il pomeriggio sarà dedicato soprattutto al lavoro, mentre la serata passerà beatamente in famiglia.

Gemelli: i nativi passeranno una giornata assai positiva, specialmente sul lavoro. Il pomeriggio sarà dedicato al relax assoluto e allo shopping, mentre la serata sarà molto particolare, a causa di alcuni pensieri balordi.

Cancro: i nati nel segno avranno una giornata particolarmente negativa, per colpa di alcuni problemi inattesi in famiglia.

Il pomeriggio sarà dedicato allo shopping, mentre la serata sarà frenetica.

Leone: il Leone avrà una mattinata notevolmente agitata, sopratutto sul lavoro. Il pomeriggio sarà più calmo e dedicato alla persona amata. La serata sarà assai sfiancante.

Vergine: i nativi avranno una mattinata alquanto negativa, specialmente con la persona amata. Il pomeriggio sarà confuso e agitato, mentre la serata passerà tranquilla e beata.

Previsioni da Bilancia a Pesci

Bilancia: il segno della Bilancia avrà una mattinata piuttosto positiva, sia sul lavoro che in famiglia.

Davvero te la sei persa? Clicca il bottone sotto per rimanere aggiornato sulle news che non puoi perdere, non appena succedono. Oroscopo

Il pomeriggio sarà rivolto ai lavori in casa, mentre la serata sarà dedicata al divertimento e al piacere.

Scorpione: i nativi avranno una giornata interessata da alcuni cambiamenti piuttosto positivi. Il pomeriggio e la serata passeranno all'insegna dell'euforia incondizionata.

Sagittario: il Sagittario avrà una giornata abbastanza calma e monotona sul lavoro. Il pomeriggio sarà dedicato alla famiglia, mentre la serata sarà mondana e allegra.

Capricorno: il Capricorno passerà una mattinata notevolmente positiva, contraddistinta da alcuni cambiamenti sul lavoro.

Il pomeriggio sarà riservato alle questioni familiari, mentre la serata sarà destinata al relax assoluto.

Acquario: i nativi avranno una mattinata decisamente negativa, a causa di alcuni problemi imprevisti sul lavoro, che potranno risolversi nel pomeriggio. Serata particolarmente agitata.

Pesci: il segno dei Pesci passerà la giornata all'insegna del buonumore. Il pomeriggio sarà interamente dedicato al lavoro, mentre la serata passerà piacevolmente con la persona amata.