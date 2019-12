L'Oroscopo di domani mercoledì 1 gennaio 2020 riapre ancora con nuove previsioni, in questo contesto impostate in esclusiva sui primi sei segni dello zodiaco. Ovviamente, per chi ancora non avesse bene in mente di quali simboli astrali si tratta, diciamo che andremo a parlare in esclusiva a favore dei soli Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine. Ansiosi di sapere quali saranno i segni migliori del giorno in amore e nel lavoro? Bene, iniziamo pure a mettere sul podio più alto della positività il migliore in assoluto, in questo frangente rappresentato dal simbolo astrale della Vergine.

Il sensibile segno di Terra avrà i benefici restituiti dalla positiva specularità di Luna e Nettuno, al momento in splendido sestile sia a Plutone che al Sole, entrambi presenti in Sagittario. Altresì molto interessante il prossimo giorno in calendario, quasi alla stregua del primo in classifica, anche per i Gemelli anch'esso super-fortunato, valutato al momento con cinque ottime stelline. Purtroppo, non sarà un periodo buono per uno dei simboli astrali di Acqua: secondo le previsioni zodiacali dell'1 gennaio, ad avere probabili difficoltà nell'arco della giornata

Classifica stelline 1 gennaio 2020

Un nuovo giorno è già alle porte: vediamo di dare una scala di valori ai segni appartenenti alla prima metà dello zodiaco rapportando quest'ultimi con la qualità messa in conto alla giornata di inizio anno.

Curiosi di conoscere il pensiero degli astri in merito alla giornata del prossimo mercoledì? Sicuri della risposta affermativa, facciamo subito largo alla nuova classifica stelline interessante il giorno 1 gennaio 2020 appena svelata. In primo piano il segno della Vergine e a seguire tutti gli altri. Il responso segno per segno:

Top del giorno : Vergine;

★★★★: Ariete, Toro, Leone;

★★★: Cancro.

★★: NESSUNO

Oroscopo mercoledì 1 gennaio: Ariete, Toro e Gemelli

Ariete: ★★★★. Una giornata giudicata abbastanza in linea con le attese, anche se in alcuni frangenti potrebbero sopraggiungere piccoli problemi a cui dovrete porre un po' di attenzione in più. Ci sono stati dei giorni in cui tornavate a casa tristi e delusi dal fatto che la comunicazione con gli altri non aveva funzionato a dovere.

Oggi sicuramente vi farà bene anche solo parlarne. Intanto, secondo le previsioni del giorno per quanto riguarda l'amore, se la vostra coppia sta attraversando un periodo di stanchezza, le stelle odierne restituiranno sicuramente energia ed entusiasmo! Ci saranno forse anche interessanti progetti da mettere in gioco, magari dei viaggi o vacanze prolungate per le coppie più fortunate. Single, la Luna vi porterà sicuramente, splendide occasioni di incontro e divertimento. Basterà dare una sistemata al look per sbloccare una situazione sentimentale a cui tenete tanto. Nel lavoro infine, per risanare in fretta la vostra voglia di fare basterà l'arrivo della prossima Luna, presente nel segno già dal 2 gennaio. L'intuizione allora si alleerà all'inventiva ed alla socievolezza: qualsiasi scelta dovreste compiere, sarete certi di non sbagliare rotta.

Toro: ★★★★. Si presume possa essere allineato alla normalissima routine questo vostro mercoledì d'inizio 2020. Se le ansie sembrano buttarvi giù, reagite, ok? Di certo troverete la grinta unita alla forza che alberga dentro di voi. Nel contempo sarebbero da evitate prudentemente ogni mossa che non sia ben ragionata a priori. In amore, restate calmi e tutto andrà bene, soprattutto per voi che vivete già una discreta vita a due. Vi sentirete in alcuni casi abbastanza sereni e sicuri di voi, saprete dimostrare con i fatti la stima e la considerazione che provate per il partner, rendendolo certamente molto felice e collaborativo.

Single, vi aspetta una bella giornata, ricca di emozioni e qualche bella notizia: finalmente! Era proprio ciò che ci voleva per rimettersi in sesto dopo gli sbandamenti dei giorni scorsi. Ai soliti impazienti diciamo di stare sereni, l'amore vero potrebbe irrompere molto presto e magari farvi felicemente capitolare. Nel lavoro, rimboccatevi le maniche e non cedete alle ostilità ed alle provocazioni, ne varrà la pena. Nuove responsabilità si preannunciano nella sfera lavorativa, e questo a voi Toro non dispiacerà di certo.

Gemelli: ★★★★★. Una giornata semplicemente spettacolare. Durante questo periodo vincerete senz'altro quella vostra amata/odiata voglia di "dolce far niente" risultando spesso anche abbastanza iperattivi.

In alcune cose finalmente riuscirete a organizzarvi al meglio delle possibilità: bene così! In molti altresì sarete puntuali e precisi, senz'altro sostenuti da uno spirito votato alle buone iniziative decisamente molto positivo. In amore, avete dato tanto alla famiglia ed in questa giornata tutti vi ringrazieranno. Il vostro partner innamorato sempre più di voi, ve lo dimostrerà regalando tutto il suo tempo e riempendovi di coccole. Single, il semaforo sarà acceso finalmente sul verde! Con l'Astro d'Argento schierato dalla vostra parte, allaccerete una fitta rete di amicizie e di contatti sociali, grazie ai quali vi sentirete apprezzati, ricercati e inseriti in un'atmosfera di allegria e leggerezza.

Nel lavoro, confortati da un cielo rassicurante, state finalmente riprendendo il controllo delle vostre emozioni. Buon senso, lucidità mentale e disponibilità al dialogo, tutte le vostre carte vincenti! Se da tempo accarezzate un progetto ad alto tasso di creatività dateci sotto, ora che avete finalmente i requisiti per realizzarlo.

Astrologia del giorno 1 gennaio: Cancro, Leone e Vergine

Cancro: ★★★. In programma un inizio anno nuovo classificato con le stressanti tre stelle relative ai periodi "sottotono". Secondo gli astri, la giornata del 1° gennaio sarà abbastanza pensierosa specialmente in campo interpersonale: se qualcuno vi dovesse far capire che forse vi state comportando male nei confronti di qualcuno, non significa che vi stia criticando bensì che soffre questo vostro inatteso comportamento: se così fosse, non è da voi!

Le previsioni di mercoledì intanto annunciano in amore qualche tensione in arrivo. Per evitare delusioni, cercate di non urtare la sensibilità della persona amata: sappiate che quest'ultima non sempre viaggerà sulla vostra stessa lunghezza d'onda. Sarete spesso molto permalosi e il partner dovrà prendervi con le molle per non farvi andare in tilt. Attenti a dire cose che non dovreste, perché potreste farlo arrabbiare sul serio... Single, rimandate qualche impegno e dedicate più tempo allo svago e al divertimento. L'obbiettivo è quello di non trascurare le persone a voi care: vedrete che vi sentirete subito meglio e molto più apprezzati.

Nel lavoro, prendetevi una pausa staccando la spina dai vostri impegni: liberate la mente dai pensieri negativi! La Luna annuncia molto presto delle belle novità nelle attività professionali, per cui impegnatevi e non arrendetevi agli ostacoli.

Leone: ★★★★. Da qualche tempo molti di voi Leone state vivendo una questione piuttosto complessa, soprattutto per quanto riguarda la vita familiare. Ora finalmente riuscirete ad assestare un bel colpo verso la risoluzione di un annoso quanto complicato problema. In altri casi, tanti nativi del segno si trovano ancora in una fase di recupero, dunque, con problemi anche abbastanza delicati da affrontare: non lasciatevi tentare da scelte facili, ok?

In amore, il cielo annuncia che questa sarà sicuramente la giornata giusta per stabilire un’intesa forte con la persona amata. Mettete da parte litigi e nuvole nere ed aprite il vostro cuore alla passione. Single, con la Luna parzialmente dalla vostra parte il fascino aumenterà e si moltiplicheranno anche le occasioni per richiamare l'attenzione di chi vi fa battere il cuore. Se sarete fortunati potreste anche avere una giornata vivace e piena d´incontri, ottima per trascorrere dei momenti piacevoli. Nel lavoro, ci saranno delle forze nuove dentro di voi che tenteranno di condurvi verso la realizzazione di un progetto ambizioso.

Non abbiate paura di tutto ciò ma provateci, senza avere timori.

Vergine: 'top del giorno'. Una giornata davvero vincente sia in campo affettivo che nei rapporti lavorativi. La presenza della Luna in Pesci (a partire da giovedì passerà in Ariete) già a prima sera sarà il vostro lasciapassare per un finale di giornata all'insegna dell'amore e della felicità. In generale, ad avere ottimo sostegno da parte della "musa dei poeti" non solo gli affetti ma anche le amicizie più importanti e di riflesso anche il comparto relativo alla famiglia. L'oroscopo di domani 1 gennaio in questo contesto consiglia in amore di sfruttare le buone notizie che la giornata di certo non vi farà mancare: sarà un ottimo mercoledì!

Preparatevi ad un'esplosione di vitalità e di entusiasmo, senz'altro riuscirete a trasmetterle anche al vostro partner. In molti non starete fermi neanche un secondo per la felicità e, probabilmente, neppure mentre il momento dovesse richiederlo. Single, i rapporti affettivi gireranno alla grande, sarà festa. Di sicuro vivrete un periodo molto speciale e non mancheranno occasioni per divertirvi o per ampliare il vostro raggio d'amicizie. Nel lavoro, per finire, sarà una giornata di sorprese e di contatti piacevoli. Si prevedono soddisfazioni nella sfera professionale e quasi nessun ostacolo sul vostro cammino.

Potete continuare a fare progetti, il periodo sarà a voi molto favorevole!

