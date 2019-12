La seconda settimana del mese di dicembre si chiuderà con un sospiro di sollievo per alcuni segni zodiacali che hanno dovuto fare i conti con stanchezza e stress. L'Oroscopo di questo weekend, quello che comprende le giornate da venerdì 13 e domenica 15 dicembre, prevede un periodo di produttività e guadagno per l'Ariete ed un periodo altrettanto fortunato per il segno dei Pesci. Coloro che sono nati sotto al segno del Capricorno, invece, riusciranno a trovare la forza ed il coraggio necessari per dichiarare i propri sentimenti alla persona amata o semplicemente per aprirsi al prossimo.

In molti potranno ritrovarsi in un faccia a faccia con persone nuove e non propriamente simpatiche, ma che potrebbero rivelarsi a dir poco sorprendenti.

Di seguito, i 12 segni zodiacali nel dettaglio.

Da Ariete a Vergine

Ariete - come già anticipato coloro nati sotto all'influenza di questo segno si ritroveranno ad affrontare giornate piene di impegni e con probabili novità in arrivo. Il weekend che sta per sopraggiungere porterà aria di cambiamenti positivi e farà dono di momenti di quiete e relax.

Toro - aria di novità e cambiamenti anche per il segno del Toro. Un segno già rivoluzionario di per sé e con tanta voglia di modificare in meglio il proprio presente ed il proprio futuro. Chi ha pianificato una spesa importante potrà finalmente portarla a compimento.

Gemelli - una settimana intensa, secondo l'oroscopo, che non ha fatto altro che portare via molte energie ai Gemelli. Da venerdì potrebbe finalmente sistemarsi tutto rendendo disponibili attimi di meritato riposo e relax in compagnia della persona amata.

Cancro - i sogni si realizzeranno per coloro che non si arrenderanno. Il periodo in arrivo si preannuncia tra i più propizi e produttivi del mese e potrebbe essere una buona, se non addirittura ottima, occasione per tirare fuori i propri sogni dal cassetto e cercare di realizzarli.

Leone - un po' sottotono e con poca voglia di fare qualcosa, il segno del Leone avvertirà la stanchezza accumulata. Fortunatamente il fine settimana non tarderà ad arrivare concedendo ai diretti interessati attimi di riposo.

Chissà che non risulti essere produttivo e rigenerante organizzare una gita fuori porta.

Vergine - per coloro che non attendevano altro che un periodo fortunato, eccolo finalmente arrivare. L'attesa è giunta al termine e gli astri non fanno altro che volgere il proprio sguardo su questo segno migliorandone l'umore e le giornate in generale.

Da Bilancia a Pesci

Bilancia - di pensieri ce ne sono molti, soprattutto in questo periodo che non fa altro che mettere confusione e rendere frenetiche le giornate di questo segno, ma non tutti i mali vengono per nuocere.

Il segno della Bilancia si sentirà amato e potrà godere attimi di tenero amore con il proprio partner.

Scorpione - di sorprese ce ne saranno sicuramente tante e lo Scorpione, soprattutto in questo weekend, sarà in grado di sorprendere coloro che non avrebbero scommesso neanche un centesimo bucato su di lui. La positività è nell'aria e qualche piccola vincita potrebbe rendere interessanti le giornate.

Sagittario - secondo l'oroscopo il Sagittario potrà godere di momenti di pura felicità ed allegria in compagnia delle persone amate.

La positività non mancherà di certo e questo segno, sfruttandola, sarà in grado di organizzare serate indimenticabili.

Capricorno - come già anticipato, i nati sotto al segno del Capricorno ritroveranno quel coraggio che credevano ormai perduto e riusciranno finalmente a dichiarare il proprio amore verso la persona di cui ci si è innamorati. I sentimenti verranno mostrati anche in famiglia, soprattutto alle persone amate.

Acquario - come recita un famoso cartone animato di Walt Disney, intitolato "il Re Leone", Hakuna Matata.

Secondo il film di animazione appena citato, la frase indica letteralmente uno stile di vita privo di pensieri negativi. E sarà proprio questo mantra a guidare le prossime giornate di questo segno.

Pesci - si tratta sicuramente di un periodo fortunato anche per il segno dei Pesci. Le energie non mancano minimamente e ci si ritroverà in grado di affrontare ogni situazione. I più fortunati potrebbero addirittura azzeccare qualche numero alla lotteria mentre i meno fortunati potranno comunque accontentarsi di giornate prive di stress e disastri vari.