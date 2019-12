L'oroscopo di mercoledì 11 dicembre ci fornirà tutte le previsioni necessarie, per quanto riguarda la sfera sentimentale, dei dodici segni dello zodiaco. Di seguito andiamo a prendere in considerazione le previsioni zodiacali relative ai segni da Ariete a Pesci. Sono previsti problemi sentimentali per Scorpione e Sagittario.

Dall'Ariete alla Vergine

Ariete: molte persone risulteranno essere invidiose, voi andate dritti per la vostra strada. Alla fine la spunterete.

Toro: dovrete fare buon viso a cattivo gioco, ci saranno delle cose che proprio non riuscirete a mandare giù, siate calmi e non urtate la suscettibilità del vostro partner.

La serenità a volte è veramente tutto.

Gemelli: sta passando il periodo brutto, il vostro partner vi sta cominciando ad apprezzare di nuovo, lentamente le cose stanno migliorando.

Cancro: è un periodo in cui non vi sentite molto sicuri, questo andrà a incedere nel rapporto con la vostra dolce metà e inevitabilmente sulla giornata che trascorrerete.

Leone: non state passando certamente un buon periodo con il vostro partner. Prima di prendere qualsiasi decisione mettete in discussione anche le vostre azioni e agite al meglio.

Vergine: non siate troppo duri, cercate di non rovinare per orgoglio quello che avete faticosamente costruito, abbiate maggiore fiducia nel vostro partner e apprezzate il suo impegno.

Dalla Bilancia ai Pesci

Bilancia: la vostra dolce metà vi farà sentire importante. I piccoli gesti e le attenzioni che vi dedicherà sono in questo momento per voi vitali. Sappiate approfittarne.

Scorpione: non lasciatevi andare completamente, la persona che state conoscendo o frequentando potrebbe non essere adatta a voi.

Prima di buttarvi in una situazione cercate di capire cosa potrà riservarvi in seguito. Agite con pazienza.

Sagittario: giornata decisamente negativa fatta di malumori e battibecchi, il rapporto con il vostro partner si sta inesorabilmente deteriorando. Non è facile tenere in piedi una relazione in cui forse non si crede più.

Capricorno: cercate di essere equilibrati e oggettivi nei vostri giudizi, state incolpando senza motivo il vostro partner di cose che non ha mai commesso. Siate più razionali e meno impulsivi.

Acquario: la vostra dolce metà vi sarà vicino e vi aiuterà a superare quel malessere interiore che in questo momento vi attanaglia. Fatevi aiutare dal vostro partner ne trarrete assoluti benefici.

Pesci: lo stress potrebbe ricadere sui rapporti di coppia, siate bravi a capire il momento e non scoraggiatevi. Avrete sempre una spalla sulla quale poter appoggiare la vostra testa.