L'Oroscopo di domani mercoledì 11 dicembre 2019 è pronto a "sfornare" una nuova tornata di previsioni. In ballo c'è la giornata di mercoledì, molto importante in quanto segna il giro di boa dell'attuale settimana. Curiosi di mettere in luce i segni più fortunati in amore e nel lavoro? In questa sede verranno analizzati solamente Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine.

Sul piedistallo più alto della giornata si trova il simbolo astrale dell'Ariete a pari merito con quello dei Gemelli. Entrambi i predetti segni, valutati nel periodo con le cinque stelline della buona sorte, avranno buone notizie molto presto su alcune questioni importanti che li riguardano.

Di contro purtroppo, c'è da mettere in conto il pessimo avvio di giornata messo in luce nelle previsioni zodiacali del 11 dicembre per i nativi in Toro ed in Vergine, in questo caso valutati entrambi con il giudizio poco positivo relativo ai periodi negativi. A questo punto andiamo pure agli approfondimenti segno per segno e alla classifica stelline presente subito a seguire.

Classifica stelline 11 dicembre 2019

Questo nuovo mercoledì di metà settimana vedrà vincenti in amore e anche nelle attività di lavoro ben quattro segni, comunque in parte già svelati in apertura.

Diciamo che non proprio tutti i simboli astrali avranno una buona giornata: la nuova classifica stelline interessante il giorno 11 dicembre 2019, appena svelata, mostra in primo piano i già annunciati Ariete con Gemelli, seguiti a poca distanza da Cancro e Leone. In coda al gruppo dei sei sotto analisi in questo contesto, Toro e Vergine, ritenuti rispettivamente in periodo "sottotono" e da "ko". I dettagli:

★★★★★: Ariete, Gemelli;

★★★★: Cancro, Leone;

★★★: Toro;

★★: Vergine.

Oroscopo mercoledì 11 dicembre: Ariete, Toro e Gemelli

Ariete: ★★★★★.

Partirà e si concluderà molto bene questa parte centrale della settimana, con un mercoledì sicuramente positivo in quasi tutti i settori della vita. Con il favore delle stelle riuscirete di certo ad impostare buone basi per dei progetti importanti, favoriti da interessanti notizie di prossimo arrivo. Secondo le previsioni, per quanto riguarda l'amore, vivrete sicuramente una vita di coppia all'insegna della tranquillità più assoluta, grazie ad un'ottima posizione dei pianeti nel vostro segno. Idee e soluzioni brillanti si faranno vivi in voi e senza troppa fatica, riuscirete a creare un'atmosfera magica e intrigante, ovviamente da trascorrere con la persona amata.

Single, sarà sicuramente una buona giornata per viaggiare, andare al cinema, incontrare degli amici o telefonare a persone a voi care, magari che non vedete da tempo. Approfittatene, così vi rilasserete in modo da riuscire in seguito nelle cose che più vi aggradano. Nel lavoro invece, non solo avrete le idee chiare e sarete quanto mai decisi nelle vostre azioni, ma saprete anche programmare e pianificare con abilità tutti i vostri piani operativi.

Toro: ★★★. Questo giorno cadente proprio nella parte centrale di questa settimana si presume possa essere abbastanza "sottotono" per molti di voi nativi del Toro.

In generale potrebbe essere una giornata di calma piatta quasi assoluta: state aspettando delle novità che tardano ad arrivare? Di certo quest'ansia vi turberà non poco a livello emotivo: siate fiduciosi nel futuro, presto il vento cambierà. In amore, mantenetevi calmi e ponderate su ciò che direte e farete. Qualche atteggiamento inopportuno potrà infastidire il partner e rovinare la tranquillità del momento, sappiatelo: uomo avvisato mezzo salvato! Single, datevi da fare per alzare il livello dell'umore, magari migliorando la vostra attuale immagine sociale ampliando la cerchia delle conoscenze.

Partecipando con più entusiasmo agli avvenimenti presenti e futuri conoscerete gente nuova, sicuramente vi farà bene e forse riuscirete ad instaurare nuovi legami affettivi. Nel lavoro, un ostacolo o un piccolo insuccesso potranno amareggiarvi. Potreste sentirvi delusi, ma questo sarà un buon motivo per reagire e cercare una rivincita alla prima occasione.

Gemelli: ★★★★★. Mercoledì giornata importantissima per voi, carissimi amici e lettori nativi nel simbolo dei Gemelli: pronti a godere di una bella novità in arrivo da astri altamente performanti?

Secondo quanto metabolizzato nei recenti studi sulle effemeridi, i movimenti planetari saranno totalmente dalla vostra parte favorendo la risoluzione di una annosa vicenda (che solo voi sapete). In molti sarete più tonici e resistenti e, di conseguenza, gli impegni quotidiani risulteranno meno pensanti del solito. In amore, animati da tante buone energie e con spirito d´iniziativa non mancherete di dare una grossa spinta ad alcuni dei desideri più ambiti: avrete l´impressione di poter conquistare il mondo intero! Questo stato d’animo vi renderà irresistibili agli occhi del partner e sarete finalmente felici della vostra vita.

Single l'amore vi sorriderà rendendo ogni vostro pensiero più entusiasmante del solito e molto positivo. La fonte di ogni energia vitale scaturirà dal fatto di essere felici: godete di tutto quello che avete, poi penserete alle altre cose di contorno, ok? Nel lavoro infine, la Luna amica non stuzzicata da pianeti dissonanti vi farà ritrovare finalmente quell'entusiasmo che negli ultimi tempi spesso è mancato. Datevi quindi da fare, perché potreste ottenere subito un ottimo risultato nel vostro settore.

Astrologia del giorno 11 dicembre: Cancro, Leone e Vergine

Cancro: ★★★★. Si prevede un avvio di giornata abbastanza tranquillo in questa parte della settimana, con un mercoledì stabile e alla lunga anche buono per certi aspetti.

In questo frangente le stelle non favoriscono i cambiamenti epocali: cercate comunque di tenere ben saldo quello che avete faticosamente e meritatamente conquistato, in primis riguardo ai sentimenti, tenetelo a mente! Le previsioni di mercoledì prevedono quindi in amore una discreto andamento: ogni vostro interesse andrà rivolto esclusivamente alla realizzazione di un desiderio in grado di farvi felici. Diciamo che potreste risolvere una situazione piuttosto delicata, ovviamente con l'aiuto del partner: pronti a togliervi un pensiero che vi tormenta da tempo? Single, buone novità potranno bussare alla vostra porta: gli astri che contano assicureranno infatti determinazione, autorevolezza e anche un buon numero di soddisfazioni personali.

La vostra vita sociale godrà di un momento fortunato in cui tutto dovrebbe andare bene. Nel lavoro, sapete benissimo dove arrivare e quale iter dovete percorrere per raggiungere la meta desiderata. Tranquilli, quasi tutto vi sarà concesso e sicuramente con esito positivo, ma non subito...

Leone: ★★★★. Una giornata giudicata abbastanza in linea con le attese, anche se in alcuni frangenti potrebbero sopraggiungere piccoli problemi a cui dovrete porre un po' di attenzione in più. Ci sono stati dei giorni in cui tornavate a casa tristi e delusi dal fatto che la comunicazione con gli altri non aveva funzionato a dovere.

In questo periodo sicuramente vi farà bene anche il solo parlarne. In amore cercate di vivere la vita appieno e non preoccupandovi dei soliti dettagli, come spesso fate. Imparando a respirare profondamente a pieni polmoni vi aiuterà a (ri)trovare la calma necessaria per compiere quelle operazioni necessarie utili a riorganizzare parte della vita a due. In questo periodo gli astri invitano a puntare sulla sincerità e sul buon dialogo. Single, sarete affascinanti e avrete sicuramente tutte le migliori intenzioni di assecondare i desideri che avete nel cuore. Delle idee intuitive vi permetteranno di allungare una mano per cogliere spunti innovativi in grado favorire la riuscita di un approccio a stampo sentimentale.

Nel lavoro infine, rendere più vivace e interessante il proprio operato darà senz'altro una mano nello svolgimento delle mansioni quotidiane.

Vergine: ★★. Mercoledì valutato negativamente per voi della Vergine. A rendere questa parte di settimana un po' "zoppicante", secondo l'oroscopo di domani 11 dicembre, sarà senz'altro Nettuno, speculare negativo al 80%, nel contempo in quadratura a Sole e Luna: cosa fare dunque? Bella domanda! Il consiglio in questi casi è "non fare nulla!", ma solo aspettare che cambi il vento. Pertanto il consiglio in amore è quello di stare il più tranquilli possibile, ok?

Difficile ascoltare la voce della ragione, sappiatelo; nemmeno quel vostro crescente gusto per le sfide non aggiusterà granché le cose. In coppia la vostra indifferenza potrebbe essere scambiata per disinteresse. Assicuratevi pertanto di non essere troppo duri in certe situazioni:sapete benissimo che il partner non vede le cose allo stesso modo vostro. Evitate malintesi se siete single: se ci sono dei cambiamenti da fare perché rimandarli o, peggio ancora, ignorare il problema? Ciò che mettete "sotto il tappeto" prima o poi verrà fuori, magari nel momento meno adatto. Nel lavoro, per chiudere, scrollatevi di dosso la routine e le solite incombenze di ogni giorno, cominciate a pensare più in grande: se non lo fate come potete sperare di cambiare in meglio le cose?

Non accontentatevi.

