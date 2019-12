Il mese di dicembre è finalmente arrivato, portando con sé, oltre ad un'aria di festività natalizie non indifferente, anche tante novità per i nati sotto ai vari segni zodiacali. L'Oroscopo del primo weekend di dicembre, quello che va da venerdì 6 a domenica 8, preannuncia giornate interessanti e fortunate per il segno del Sagittario e tante soddisfazioni per coloro nati sotto al segno dei Pesci. Per quanto riguarda il Leone, invece, la situazione cambierà totalmente con l'arrivo di venerdì, portando qualche nota di colore ad una settimana altrimenti fin troppo grigia.

Non si può dire che questo mese appena iniziato sia del tutto "cattivo" nei confronti di molti. Ovviamente, affinché i sogni possano realizzarsi, è necessario darsi da fare e non limitarsi ad attendere.

Di seguito, i 12 segni zodiacali nel dettaglio.

Oroscopo del weekend, da Ariete a Vergine

Ariete - le discussioni, con molta probabilità, non sono mancate, ma nonostante tutto ci si è rialzati più forti di prima. Il fine settimana sembra portare aria di novità e gioia per il segno dell'Ariete. Pronti ad accogliere qualche piccolo, ma positivo, cambiamento.

Toro - le entrate economiche non mancano di certo e chi possiede un negozio può vederne i frutti giornalmente, eppure la stanchezza si fa sentire e non poco. Meglio riuscire a ritagliare qualche attimo di relax tra sabato e domenica, giusto per ricaricare le proprie energie.

Gemelli - le novità non sono di certo mancate, così come il lavoro con l'avanzare del fatidico giorno di Natale. Questo fine settimana sarà, finalmente, da dedicare esclusivamente alla propria persona, al suo benessere fisico e mentale.

Se trascorrerlo o meno in compagnia del partner è soggettivo.

Cancro - questo segno, sfortunatamente, si ritroverà a fare i conti con uno stato d'animo non ben definito. Il nervosismo e l'irritabilità potrebbero prendere il sopravvento, ma per i più "forti" caratterialmente sarà possibile riuscire ad affrontare queste difficoltà senza troppi intoppi.

Leone - come già anticipato, l'oroscopo per il segno del Leone annuncia miglioramenti in arrivo a partire dalla giornata di venerdì 6 dicembre. L'inizio di questa settimana non è stato sicuramente tra i migliori, ma ci sarà di cui ricredersi.

Vergine - weekend decisamente fortunato, come d'altronde il resto del periodo, per coloro nati sotto il segno della Vergine. Ci si potrà attendere notizie importanti e positive sia per quanto riguarda l'ambito lavorativo che quello amoroso.

Previsioni astrali da Bilancia a Pesci

Bilancia - molto spesso non si riuscirà a tenere a freno la lingua, soprattutto in situazioni che mettono a dura prova la pazienza. Lo stress di certo non aiuta a mantenere la calma, ma fortuna vuole che sia proprio il partner a fare da scudo a questo segno.

Scorpione - la fortuna, secondo l'oroscopo, sembra volgere il proprio sguardo verso coloro nati sotto il segno dello Scorpione. Le novità sul piano lavorativo arrivano rapide e donano sollievo a chi magari le attendeva, così come si potrà ricevere qualche proposta inaspettata in amore.

Capricorno - in amore l'anima gemella è in attesa e con molta probabilità sarà il weekend a portarla sui passi del Capricorno. Chi ha un impiego precario potrebbe temere di perderlo, ma i risultati dei propri sacrifici parleranno da sé.

Sagittario - la settimana è iniziata con il piede giusto, con una dose di fortuna non indifferente che, con molta probabilità, scemerà con l'avvicinarsi del fine settimana. Chi vuole investire i propri soldi dovrà attendere l'arrivo di lunedì.

Acquario - la stanchezza è in grado di giocare dei brutti scherzi, soprattutto per coloro nati sotto il segno dell'Acquario. Il lavoro potrebbe subire qualche rallentamento e costringerà ad un riposo forzato per almeno una o due giornate.

Pesci - come già anticipato, il segno dei Pesci sarà uno dei segni maggiormente fortunati del periodo.

Sia in amore che sul piano lavorativo si potrebbero ricevere notizie positive legate a risposte attese da tempo. Meglio però non adagiarsi troppo sugli allori.