Secondo le previsioni astrologiche di domenica 22 dicembre i nati sotto al segno dei Pesci saranno tra i più fortunati, mentre chi è sotto all'influenza della Vergine dovrà smussare alcuni tratti del proprio carattere per riuscire a farsi accettare dagli altri. La Bilancia, dal canto suo, non potrà lamentarsi di questa giornata, nella quale il sorriso non abbandonerà di certo le sue labbra.

Di seguito, le previsioni sui 12 segni zodiacali nel dettaglio.

Oroscopo della domenica, previsioni da Ariete a Vergine

Ariete - secondo quanto previsto dall'Oroscopo questo fine settimana sarà, con molta probabilità, assai movimentato per coloro che sono nati sotto al segno dell'Ariete.

Nonostante la fatica che non tarderà a farsi sentire, i frutti del lavoro matureranno e si mostreranno quanto prima.

Toro - periodo a dir poco energico e produttivo, soprattutto in ambito lavorativo e scolastico, per il segno del Toro. Le soddisfazioni non mancheranno di certo. Alti e bassi in amore.

Gemelli - questo segno, abituato a vivere spesso "senza pensieri", si ritrova ad affrontare una domenica alla ricerca del divertimento. I Gemelli, infatti, si sentiranno mossi da una strana voglia di organizzare party e serate a tema natalizio.

Cancro - probabili discussioni con il partner, che si tratti del coniuge o semplicemente del fidanzato, porteranno i nativi del segno a trattenere i propri nervi nel tentativo di non rovinare quello che, nel tempo, è diventato uno splendido rapporto.

Leone - se si è alla costante ricerca di attenzione da parte del proprio superiore sul lavoro, questo è il momento adatto per darsi da fare e mettersi sotto. Chi preferisce battere la fiacca, ovviamente, non potrà lamentarsi.

Vergine - forse un po' troppo pignolo, questo segno riesce a rendersi fastidioso agli occhi delle proprie amicizie e, talvolta, anche dei propri cari. Riuscire a smussare un po' questa caratteristica non porterà altro che miglioramenti nella vita privata.

Previsioni di giorno 22 dicembre degli astri da Bilancia a Pesci

Bilancia - le emozioni non mancheranno certamente, soprattutto in un periodo come questo. I sentimenti saranno realmente sinceri e il sorriso non accennerà ad abbandonare il volto di questo segno.

Scorpione - un po' di trasgressione è proprio quello che ci vuole per riuscire a ritrovare sé stessi. Non sempre si è felici di fare ciò che gli altri si aspettano e in alcune circostanze è meglio pensare esclusivamente a sé stessi.

Sagittario - il Natale è ormai alle porte.

Per rallegrare dei giorni altrimenti troppo noiosi potrebbe essere necessario organizzare una rimpatriata tra amici o una cenetta romantica con il partner.

Capricorno - non si preannuncia essere una domenica fortunata, per un segno già provato dalle discussioni, come quello del Capricorno. Anche sul lavoro ci sarà chi è disposto a tutto pur di vederlo fallire, eppure basterà stringere i denti solo per qualche giorno.

Acquario - la negatività non fa proprio al caso dell'Acquario, che ha bisogno di circondarsi di persone positive e in grado di farlo stare bene.

Il momento adatto per liberarsi della negatività è proprio questo.

Pesci - non c'è segno, secondo l'oroscopo di questo fine settimana, più fortunato di quello dei Pesci. Sia in amore che sul lavoro non ci si potrà lamentare. Pronti a nuovi incontri che potrebbero cambiare la vita.