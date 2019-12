Il terzo weekend del mese di dicembre, quello che va dal giorno 20 al 22, sta finalmente arrivando e non può fare altro che portare con sé aria di novità per molti. L'Oroscopo di questo periodo vede coloro nati sotto ai segni di Leone e Toro intrisi di una carica energetica tale da permettere loro di portare avanti il lavoro senza troppi problemi. Giornate negative, invece, per il segno del Cancro, costretto a doversi imbattere in battibecchi amorosi non trascurabili e, sfortunatamente, non evitabili.

I più fortunati riusciranno a godersi queste prossime giornate in allegria e senza intoppi, mentre qualcuno dovrà stringere i denti in attesa di giorni migliori. Di seguito, i 12 segni zodiacali nel dettaglio.

Oroscopo del weekend, da Ariete a Vergine

Ariete - l'oroscopo di questo fine settimana prevede giorni sicuramente movimentati per i nati sotto al segno dell'Ariete. Il lavoro porterà i suoi frutti e sicuramente la fortuna non mancherà, ma la stanchezza inizierà a farsi sentire.

Toro - periodo produttivo per il segno del Toro, soprattutto per quanto riguarda il lavoro e gli incarichi da dover portare a termine prima di Natale.

Energie che non mancheranno mai all'appello e tanta positività nell'aria.

Gemelli - se una promozione non sembra essere abbastanza, allora bisogna trovare una qualsiasi scusa per festeggiare. Saranno le festività in arrivo o chissà cos'altro a rendere i Gemelli frenetici ed entusiasti.

Cancro - il weekend in arrivo non sarà certamente fortunato per i Cancro, soprattutto per coloro che stanno attraversando un periodo coniugale difficile. Le liti e le discussioni sembrano essere proprio dietro l'angolo.

Leone - nei giorni precedenti non si è stati certamente all'altezza di una promozione, ma la voglia di fare e le energie quasi interminabili potrebbero avere attirato l'attenzione di elementi importanti dell'azienda in cui si lavora. Produttività alle stelle.

Vergine - i dettagli sono ciò che rendono speciali le persone, ma sono anche in grado di renderle irritanti agli occhi altrui. Meglio cercare di essere il meno minuziosi possibile, soprattutto con i nuovi arrivati del gruppo.

Previsioni astrologiche da Bilancia a Pesci

Bilancia - un'invasione di emozioni coglierà questo segno come un fiume in piena o una cascata nei periodi in cui la piovosità è alle stelle.

Il sorriso sulle labbra non mancherà mai, soprattutto durante il prossimo weekend.

Scorpione - riuscire a vestire sempre i panni della brava persona non risulta essere semplice. Ogni tanto, almeno una volta nella vita, vi è la necessità di trasgredire in qualcosa: questo è il momento adatto per fare qualcosa di folle.

Sagittario - meglio iniziare ad organizzarsi con i preparativi natalizi. Secondo l'oroscopo, il periodo attuale non è tra i più animati del mese e necessita di una svegliata.

Capricorno - gli ostacoli non mancheranno di certo sul cammino di questo segno, soprattutto sul lavoro, dove anche i colleghi cercheranno di mettere i propri bastoni fra le ruote del Capricorno.

Meglio impiegare le proprie energie al meglio e senza sprechi.

Acquario - sembra essere giunto il momento di mettere da parte, letteralmente, le persone negative per riuscire a donare un po' di colore alla propria vita. Le delusioni sono all'ordine del giorno ed è giunto il momento di dire basta.

Pesci - la fortuna sembra girare proprio dalla parte di questo segno, specialmente per coloro che sono alla ricerca dell'anima gemella. Il destino incrocerà il cammino con quello di una persona speciale: attenzione a non farla scappare.