Per il segno del Sagittario, questo gennaio 2020 porterà moltissima fortuna e ottime capacità lavorative, ma anche l'amore sarà particolarmente prolifico. Sicuramente qualche incombenza si farà sentire, così come ci saranno dei periodi estremamente monotoni, ma questo non fermerà di certo un buon prosieguo pratico e ricco di iniziative interessanti.

Amore e affetti

Venere in sestile vi darà molte opportunità sul fronte amoroso, sia che stiate cercando l'anima gemella sia che vogliate rafforzare l'intesa di coppia e, perché no, anche l'eros.

Fino al 14 non esitate a fare progetti con il vostro partner, ad organizzare viaggi e eventualmente una convivenza. Per chi ha avuto un allontanamento negli ultimi tempi, ci sarà un miglioramento dell'atmosfera. Essa si farà più coinvolgente ed intensa, ma ovviamente dovrete molto darvi da fare per rendere le vostre mosse vincenti e soprattutto romantiche.

Le amicizie potrebbero essere meno affiatate del solito, forse a causa di alcune incomprensioni che durano ormai da tempo. Fare pace però non dovrebbe essere particolarmente difficile, anche per un segno orgoglioso come il vostro.

Lavoro e studio

Soltanto dal giorno 17 gennaio Mercurio vi darà la sua mano in modo positivo. I colloqui, gli affari, gli investimenti e gli accordi andranno molto bene, e non ci saranno difficoltà nell'intraprendere discorsi seri e convincenti. Sul lavoro, soprattutto quello organizzativo e pratico, ci saranno Giove e Saturno a darvi tutta la fortuna di cui avete bisogno: sarà letteralmente “proibito” ignorare le opportunità e le novità positive che in questo mese potrebbero fioccare abbondantemente.

Buoni anche i progetti in essere, in particolare quelli che comincerete nelle prime ore o durante i primi giorni del 2020, mentre potreste avere un po' più di ostacoli per ciò che avete sospeso a causa delle vacanze natalizie.

Ottimi i rendimenti dello studio, ma fate attenzione ai trabocchetti che potrebbero insinuarsi fra delle risposte non sempre così trasparenti.

Fortuna e salute

Sarà opportuno anche fare molti sacrifici oltre a sfruttare la fortuna dei pianeti favorevoli. Infatti, ci saranno molte occasioni in cui vi converrà contare molto sule vostre piene capacità. La creatività quindi sarà il motore propulsore di quei momenti più “fermi”, in cui vi sentirete a un punto morto e vorreste cercare di ravvivarli, soprattutto sul lavoro.

Marte vi darà le forze per ogni tipologia di sport, anche quelli che non avete mai provato prima, come pure per intraprendere una strada lavorativa per la quale è necessaria una buona dose di energia.