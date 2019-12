Per il segno del Leone il mese di gennaio, che apre le porte al 2020, non sarà molto facile dal punto di vista lavorativo. La fortuna non vi assisterà come al solito, quindi anche le forze ne risentiranno. Sicuramente Marte non vi farà mancare le energie. L'ambito amoroso, piuttosto altalenante, vi darà molto filo da torcere, ma sicuramente le riappacificazioni saranno “baciate” dall'eros.

Amore e affetti

Non sarà un mese molto positivo per l'amore, soprattutto fino al 13 gennaio. Le incomprensioni e le gelosie potrebbero farsi strada molto facilmente fra voi e il partner, finendo con il dividervi definitivamente.

Quel che dovreste fare è evitare, almeno fino a tale data, l'uno la compagnia dell'altro e cercare di trovare punti d'accordo nella seconda metà del mese. Marte in trigono, il giorno 14 gennaio, non solo vi aiuterà a rinnovare le energie indispensabili per riavvicinarvi al partner, ma anche per fare conquiste fra le nuove amicizie e magari anche all'interno della cerchia dei colleghi. In ogni modo potrebbe stabilirsi un'atmosfera di serenità unica nel suo genere. In famiglia ci sarà una fantastica attività di stampo comunicativo, quindi spazio a confronti molto interessanti, anche se talvolta proprio da questi potrebbero nascere dei dissidi.

Lavoro e studio

Fino al 16 gennaio il passaggio di Mercurio potrebbe creare difficoltà nel trovare lavoro. Per chi ce l'ha potrebbero sorgere delle anomalie in merito a degli accordi, o dei progetti, che non sono stati iniziati da voi stessi oppure lasciati in sospeso a causa delle festività natalizie. Dal 16 in poi la situazione potrebbe peggiorare a causa di una vera e propria opposizione di Mercurio. Senza l'appoggio di Giove e di Saturno ci potrebbero essere dei contrattempi, degli ostacoli e alcune spese in più da sostenere. Potreste avere la necessità di spendere alcuni risparmi, ma se saprete gestire ogni cosa senza fare spese inutili, non ci sarà la necessità di stringere troppo i denti. Gli studi potrebbero essere veramente difficili, soprattutto per chi non ha avuto l'idea di studiare passo per passo, rimandando ogni cosa proprio agli ultimi giorni utili.

Sarà meglio essere molto più ponderati.

Fortuna e salute

Non ci sarà molta fortuna a vostra disposizione, anzi, potreste avere la necessità di contare esclusivamente sulle vostre energie, che dal giorno 4, con Marte in trigono, non vi mancheranno affatto. Purtroppo non ci saranno molte soddisfazioni e il più delle volte gli sforzi non corrisponderanno esattamente ai frutti che riuscirete a cogliere.

Sulla salute ci sarà una vera e propria rimonta. Saranno favoriti gli sport e i viaggi. Su questi ultimi saranno positivi quelli di piacere e non quelli di affari. Lo stress vi creerà qualche dissapore con amici e colleghi, ma niente che non si possa risolvere in una serata in compagnia.