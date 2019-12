Nel 2020 assisteremo a tre transiti importanti: a gennaio Saturno e Plutone saranno congiunti in Capricorno, mentre ad aprile e novembre ci sarà la congiunzione doppia tra Giove e Plutone sui gradi del Capricorno ed, infine, il 21 dicembre vi sarà l'evento più raro, ovvero la congiunzione a zero gradi tra Saturno e Giove nel segno dell'Acquario. Previsioni astrologiche favorevoli per Toro e Leone, meno entusiasmanti per Pesci e Gemelli.

Primavera 'flop' per i Gemelli

Ariete: di fiore in fiore. Il 2020 sarà presumibilmente un anno che offrirà molteplici opportunità professionali ai nativi, sebbene queste ultime non saranno allettanti economicamente ed in quanto a durata.

Toro: finanze 'top'. Il settore economico godrà di ottimi influssi, capitanati dal duetto Urano-Saturno di Terra, ed i nativi potranno contare anche su qualche entrata supplementare rispetto al solito stipendio.

Gemelli: primavera 'flop'. Quando Saturno si sposterà momentaneamente in Acquario durante la primavera, i nativi potrebbero 'scontrarsi' con alcuni cambiamenti nella sfera lavorativa che riusciranno difficilmente a metabolizzare.

Cancro: spossati. Le energie quest'anno saranno presumibilmente ridotte al lumicino, a causa del transito dei Pianeti Lenti unito a Marte dissonante per svariati mesi.

Ciò sarà reso ancora più difficile dalla richiesta di straordinari fatta dai capi.

Finanze a gonfie vele per Leone

Leone: settore economico a gonfie vele. Nel corso del nuovo anno saranno, con tutta probabilità, diversi i periodi floridi economicamente per i nati del segno a patto, come 'suggerisce' l'austero Saturno in Capricorno, che non scialacquino le loro entrate finanziarie.

Vergine: colpi di fortuna. I nativi, per indole, sono un segno decisamente fortunato e questo 2020 renderà questa peculiarità ancora più evidente, facendogli cogliere al volo occasioni o facendoli trovare nel posto ideale al momento giusto.

Bilancia: attriti professionali. Il lungo transito di Marte in opposizione, unito alle dissonanze di Mercurio e Venere dalla primavera sino a fine 2020, potrebbero fomentare un certo nervosismo nell'ambiente professionale che favorirà l'insorgere di qualche attrito coi colleghi.

Scorpione: finanze 'flop'. Entrate ed uscite economiche dovranno essere ponderate con estrema precisione dai nati Scorpione in questi 12 mesi, in modo da evitare sgradite sorprese a dicembre quando i nodi verranno al pettine.

Pesci alle strette

Sagittario: incontri fondamentali. Nell'anno che si sta per insediare i nati Sagittario potrebbero incontrare persone che si riveleranno fondamentali per il loro futuro percorso professionale, sebbene a primo impatto non sembrerebbe.

Capricorno: espansioni. I nativi, c'è da scommetterci, saranno incentivati dagli splendidi transiti annuali ad espandere i loro progetti professionali allargando la cerchia dei clienti e/o investendo sul proprio brand.

Acquario: lavoro 'flop'. Qualcosa potrebbe non girare a dovere sul versante professionale per i nati del segno che non perderanno tempo nell'esternare il loro malcontento nelle maniere meno consone al luogo lavorativo.

Pesci: alle strette. La pigrizia dovrà essere bandita in questo 2020 per i nati Pesci e, se riusciranno in tale impresa, gli Astri di Terra li premieranno quando il 2020 starà per terminare.