L'Oroscopo di venerdì 27 dicembre è pronto a dare informazioni sui 12 segni dello zodiaco, relativamente alla sfera sentimentale e amorosa dei cuori solitari.

In particolare il Capricorno trova buone notizie, l'Acquario avrà una giornata non troppo positiva.

Previsioni zodiacali dall'Ariete ai Pesci

Ariete: tenete d'occhio coloro che pensate possano essere per voi solo una zavorra. Liberatevi da rapporti inutili e deleteri e cercate di sprigionare tutta l'energia che è in voi. Giornata liberatoria.

Toro: qualcuno ha fatto breccia nel vostro cuore, non allontanatelo per paura o per partito preso. Cercate di capire dove la cosa può portarvi e scegliete senza remore.

Gemelli: dovete essere più sereni, circondatevi solo di persone che vi vogliono effettivamente bene e che tengono a voi. Tutto il resto sono solo abitudini di cui potete fare tranquillamente a meno.

Cancro: la giornata di oggi sarà per voi molto delicata, volete risolvere una questione e non siete convinti di poterne venire a capo positivamente.

La sola cosa da fare è metterci tutti voi stessi.

Leone: non state ad ascoltare troppe persone, fate quello che ritenete giusto fare. Non sempre i consigli sono disinteressati e utili alla vostra causa. La faccia ce la mettete voi, prendetevi delle responsabilità.

Vergine: diversi incontri e conoscenze degne di nota. Potrebbe essere una giornata proficua, sta a voi capire se "andare a dama" o lasciare il tutto in una fase interlocutoria. Dalla vostra scelta potrebbe dipendere il vostro futuro prossimo a livello sentimentale.

Bilancia: cercate di capire se le persone che avete conosciuto possano, nel breve periodo, essere interessanti per voi. In caso affermativo non lesinate le attenzioni che meritano e non abbiate dubbi nell'agire.

Scorpione: non siate troppo frettolosi, le cose belle arrivano se sapete aspettare.

Usate quindi sempre cautela. Ora dedicatevi alle persone care, agli amici e pensate a stare bene innanzitutto con voi stessi.

Sagittario: vi servirà un aiuto per capire bene in cosa vi state imbattendo. Scegliete le persone che pensate possano esservi più utili e chiedete loro alcuni consigli.

Capricorno: una buona notizia all'orizzonte, la persona che tanto desideravate incontrare potrebbe essere non molto lontana. Fate tutti i passi necessari per non poter recriminare nulla.

Acquario: non aspettatevi molto da questa giornata, potrebbe partire bene ma poi si perderà man mano che il tempo trascorrerà. Sappiate reagire nel modo giusto.

Pesci: oggi sarà tutto dalla vostra parte, cercate di approfittare di questa giornata che si prospetta molto interessante. Metteteci del vostro e rendete ogni momento indimenticabile.