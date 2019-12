Durante la giornata di martedì 24 dicembre, Marte in trigono rispetto al segno dello Scorpione permetterà finalmente ai nativi Cancro di avere del tempo libero in più per godersi le festività natalizie, mentre Acquario, accompagnato da una splendida Venere, riuscirà a dare tono alle proprie ambizioni e motivazioni. Capricorno sarà mosso da un grande spirito d'iniziativa per trascorrere una giornata avvolto dall'affetto dei propri cari, mentre Giove in posizione benefica aiuterà i nativi Toro a mantenere alto l'affiatamento di coppia.

Di seguito nel dettaglio le previsioni per l'Oroscopo per la vigilia di Natale per tutti i segni zodiacali.

Previsioni oroscopo martedì 24 dicembre 2019 segno per segno

Ariete: vigilia natalizia animata dai migliori auspici planetari, come Mercurio in trigono al segno del Sagittario e Saturno in Capricorno, pronti a concedervi particolari benefici. In ambito sentimentale l'affiatamento di coppia per voi conterà molto, e non vi lascerete sfuggire l'occasione di trascorrere delle feste all'insegna della felicità.

Se siete single gli influssi di Venere riporteranno serenità nei vostri cuori. Per quanto riguarda l'ambito lavorativo sarete pronti a donarvi anima e cuore ad un nuovo progetto, soprattutto se proveniente da una persona in cui riponete la vostra stima. Voto - 8,5

Toro: in questo periodo non volete rimanere fermi e cercherete di trovare le giuste motivazioni per fare qualcosa che possa essere per voi di rilievo, soprattutto sul posto di lavoro. Venere dissonante potrebbe procurarvi qualche problema, ma in ogni caso, non arrendetevi. Sul fronte amoroso attualmente i vostri sentimenti sono un po’ confusi. Non riuscite ad esprimere al meglio ciò che provate per il partner. Lasciate quindi che sia la vostra anima gemella ad accorgersi che c'è qualcosa che non va. I single preferiranno organizzare un’uscita con gli amici per trascorrere una notte natalizia unica e divertente.

Voto - 7

Gemelli: con la Luna in opposizione al segno del Sagittario forse potreste trarne beneficio in quanto a finanze in questa vigilia di Natale. L'ambito lavorativo infatti si rivelerà particolarmente proficuo, permettendovi di chiudere l'anno positivamente. Sul lato sentimentale la giornata scorrerà tranquilla e sarete pervasi da una grande serenità. Godetevi questa notte natalizia con la vostra anima gemella oppure nel calore dei vostri cari. I single potranno approfondire una conoscenza che si rivelerà sempre più interessante. Voto - 8

Cancro: Marte in trigono rispetto al segno dello Scorpione alleggerisce i vostri incarichi sul posto di lavoro, permettendovi dunque di rilassarvi e godervi al meglio le festività. Sul fronte sentimentale riuscite a integrare gli affetti della famiglia con la vostra storia d’amore stabile e gli affetti costruiti.

Godrete dunque di belle energie per tutta la giornata e le riverserete anche verso il partner. Se siete single fate chiarezza su alcune questioni rimaste in sospeso. Voto - 7,5

Leone: Venere in trigono nel segno dell'Acquario si farà sentire particolarmente carichi di energie durante la giornata di martedì. La sfera professionale sarà in risalto in quanto avrete un po’ di lavoro da fare ma che vi porterà dei guadagni nel giro di poco tempo. Sappiate cogliere l'occasione. In ambito sentimentale potrete godervi gli affetti dei familiari e del vostro partner a fine giornata, appena in tempo per festeggiare insieme la notte di Natale.

Per quanto riguarda i single potrete sfogarvi e dire ciò che pensate di una persona in particolare, tenendo a mente le conseguenze, che forse non saranno negative. Voto - 8

Vergine: potreste essere presi da svariate mansioni da portare a termine durante la giornata di martedì, non obbligatoriamente dovute all'ambito lavorativo. Ci saranno tante mansioni da svolgere, ma alla fine sarete soddisfatti dei risultati, regalando felicità a chi volete bene. Sul fronte sentimentale provate a sorprendere il partner facendo qualcosa di originale nei suoi confronti. I single potrebbero fare un incontro inaspettato che potrebbe far rivalutare alcuni aspetti della loro vita.

Voto - 7,5

Bilancia: configurazione astrale abbastanza positiva per voi nativi del segno, che vi permetterà di trascorrere una vigilia di Natale che non dimenticherete. Non avrete molto da fare per quanto riguarda il vostro impiego, e questo vi permetterà di concentrarvi al meglio su come trascorrere le vostre festività. In quanto a sentimenti infatti la vostra felicità è contagiosa e viaggiare sulla stessa lunghezza d'onda del partner oppure dei vostri familiari sarà semplice. Siate sicuri di voi stessi e lasciatevi trasportare dai sentimenti. I single potrebbero avere paura a mostrare i loro sentimenti con le persone che invece meriterebbero una maggiore generosità.

Voto - 8

Scorpione: Marte stazionario nel vostro segno zodiacale, assieme a Plutone e Nettuno rendono la vostra vigilia di Natale incentrata maggiormente sui sentimenti. Infatti saprete apprezzare tutto il buono che riceverete durante la giornata, cercando di ricambiare nel miglior modo possibile. I single si godono corteggiatori e corteggiatrici senza però prendere una decisione, soprattutto se nati nella seconda decade. Sul posto di lavoro non si tratterà di lavorare il doppio per ottenere qualcosa, ma di appassionarsi per vedere subito i frutti del vostro interesse. Voto - 8,5

Sagittario: Mercurio nel vostro cielo, assieme agli influssi positivi di Nettuno in Pesci, vi consigliano di prestare attenzione a ciò che potreste dire o fare, provocando dei malumori.

Sul fronte lavorativo non dovrete guardare lontano per trovare spunti di ispirazione sulla strada migliore da seguire, guardatevi bene in giro e assecondate il vostro istinto. Per quanto riguarda la sfera sentimentale potrebbe essere una giornata impegnativa per voi nativi del segno, ma in ogni caso riuscirete ad andare d'accordo con il partner. Se siete single concentratevi di più sull'affetto dei vostri cari o dei vostri amici. Voto - 7

Capricorno: una grande voglia di fare animerà la vostra vigilia di Natale, grazie anche a Giove e Saturno positivi nel vostro cielo. La sfera sentimentale sarà libera da ogni tipo di ostacolo, permettendovi di rafforzare al meglio la vostra relazione di coppia proponendo dei progetti da fare insieme per le vacanze.

Se siete single e desiderate seriamente una storia d'amore, datevi da fare. Basterà solo un piccolo sforzo per ottenere ciò che volete. Nel lavoro avrete una certa lucidità mentale utile per prendere alcune decisioni sui vostri progetti. Voto - 8,5

Acquario: Venere splendente nel vostro cielo vi dona fascino, carisma e una grande voglia di trascorrere il vostro tempo in compagnia della vostra anima gemella. Cominciate dunque a concentrarvi su come rendere magico questo periodo e aumentare esponenzialmente l'affiatamento di coppia. Se siete single avrete molte ambizioni, soprattutto in amore, e farete di tutto per realizzarle.

Nel lavoro sarete mossi da notevoli ambizioni che cercherete di iniziare e portare a termine al più presto possibile. Voto - 8,5

Pesci: saprete esprimere il vostro affetto con molta più energia e tenacia del solito. Questo però potrebbe rendervi impazienti, soprattutto sul posto di lavoro. Infatti procederete spediti sulle vostre mansioni senza nemmeno ascoltare il parere di un collega oppure del partner. Questo potrebbe comportare dei rischi. In ambito sentimentale Nettuno positivo nel vostro cielo vi permette di trascorrere momenti di intensa felicità in compagnia della vostra anima gemella, mostrando al meglio i vostri sentimenti che il partner saprà come ricambiare.

Per i cuori solitati questa potrebbe essere la giornata ideale per uscire con gli amici in cerca dell'anima gemella. Voto - 7,5