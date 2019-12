Durante la giornata di martedì 17 dicembre il transito di Mercurio nel segno del Sagittario renderà i nativi del segno più arguti sul posto di lavoro, mentre la Vergine si gioverà di rapporti familiari decisamente più godibili. I Pesci riusciranno a farsi spazio tra i tanti impegni da svolgere sul posto di lavoro, mentre i Gemelli dovrà prestare particolare attenzione in ambito familiare, considerati gli influssi del Sole in opposizione.

Andiamo a vedere nel dettaglio le previsioni dell'Oroscopo per la giornata di martedì 17 dicembre 2019 per tutti i segni zodiacali.

Previsioni oroscopo martedì 17 dicembre segno per segno

Ariete: in questo periodo sarete tempestati di impegni a casa e al lavoro, tanto che non riuscirete più a trovare del tempo per voi stessi.

Cercate di non sprecare tempo e spiegate la situazione ad un familiare oppure al capo. In ambito sentimentale la Luna e il Sole in angolo benefico innalzeranno i vostri entusiasmi tra voi e la vostra anima gemella. Sono in vista nuovi amori o riappacificazioni qualora siate single oppure se siete già alle prese con una conoscenza. In ambito lavorativo riuscirete ad essere molto comunicativi ma fareste meglio a pianificare per bene i vostri futuri obiettivi. Voto - 7

Toro: Marte in opposizione al vostro segno zodiacale vi renderà piuttosto stanchi durante la giornata di martedì.

In ambito sentimentale il clima familiare sarà molto buono. Potrebbe essere la giornata adatta per trascorrere del tempo insieme. Per quanto riguarda le relazioni fisse sarete forti e ottimisti, disposti a dei cambiamenti e a rendere la vostra vita sentimentale ferma e solida. Non mancheranno nuovi incontri per i single in cerca dell'anima gemella. In ambito lavorativo la tenacia non sarà il vostro forte e potreste rimanere indietro con le vostre mansioni. Voto - 7

Gemelli: con il Sole in opposizione al vostro segno, dovrete prestare maggiore attenzione in ambito familiare poiché qualche possibile malumore potrebbe creare problemi.

In ambito sentimentale invece arriveranno delle novità, soprattutto per i nativi nella seconda decade e per le coppie nate da poco. I single potrebbero fare nuovi incontri, ma saranno meno affascinanti del previsto. Al lavoro sarete nervosi perché presi dalla fretta di liberarvi dalle tante mansioni che dovrete portare a termine. Voto - 7

Cancro: cercate di non essere sempre preoccupati per qualunque ostacolo si presenti dinanzi a voi. Fareste meglio a non farvi coinvolgere in discussioni che non vi riguarderanno.

In ambito sentimentale se avete una relazione da tempo assaporate le gioie delle memorie da condividere assieme. Grandi successi per i single nati a luglio. Per quanto riguarda l'ambito lavorativo qualche problema sul luogo dove lavorate vi spingerà ad intervenire immediatamente. Ci riuscirete benissimo grazie alla favorevole posizione di Urano nell’amico Toro, soprattutto se siete nati nella prima decade. Voto - 7,5

Leone: la Luna sarà ancora in congiunzione al vostro segno zodiacale durante la giornata di martedì.

In ambito sentimentale il Sole vi infonderà una travolgente generosità che riverserete verso la persona amata. I single saranno interessanti a nuove conoscenze, ma dovranno vedersela con alcuni ostacoli. Per quanto riguarda il lavoro dovrete reagire con calma ad alcune provocazioni da parte dei colleghi. Concentratevi sulle vostre mansioni e lasciate perdere chi non ha fiducia in voi. Voto - 7,5

Vergine: la Luna nel buon segno vicino del Leone vi donerà sicurezza e fiducia nei vostri familiari durante la giornata di martedì.

Godrete dunque di un ambito sentimentale decisamente migliore rispetto alle giornate precedenti, tanto da trascorrere momenti di spensieratezza. Le relazioni fisse invece farebbero meglio ad imporsi come obiettivo la comunicazione. I single dovranno allontanare i pensieri negativi e concentrarsi di più sul presente, godendosi ogni momento. In ambito lavorativo sarete alla ricerca di un nuovo equilibrio per ottenere maggiori guadagni. Voto - 7,5

Bilancia: configurazione astrale formata da diversi pianeti contrastanti nel vostro cielo durante la giornata di martedì.

A partire da Venere e Giove che in ambito sentimentale potrebbero procurare qualche discussione senza un valido motivo. Se siete single il vostro cuore batterà forte per una persona in particolare e si potrebbero creare i presupposti adatti per cimentarvi in un una nuova avventura tutta da vivere. Nel lavoro di squadra sarete davvero impareggiabili. Lo dimostrerete nel gestire una questione tra colleghi che dovranno mettere insieme le loro reciproche competenze. Voto - 7

Scorpione: configurazione astrale particolarmente serena per i nativi del segno. La sfera sentimentale vi donerà sintonia e partecipazione emotiva.

Un’alchimia erotica sempre speciale, intensa e non scontata. Se siete single una vita mondana più intensa potrebbe far nascere rapporti interessanti. Per quanto riguarda il lavoro riceverete tanta ammirazione per via delle vostre idee sempre precise e azzeccate. Non fatevi intimidire inoltre dalle sfide che vi verranno poste, perché avete le carte in regola per svolgerle alla perfezione. Voto - 8,5

Sagittario: se siete alla ricerca dell'anima gemella, fate in modo che i vostri desideri siano chiaramente decifrabili, solo così troverete un partner attento e disponibile, pronto a esaudire i vostri desideri.

Per le relazioni fisse il bell'aspetto celeste tra Giove e Urano consentirà un affiatamento di coppia di tutto rispetto. Per quanto riguarda l'ambito lavorativo chiuderete la vostra giornata con la serena soddisfazione di aver svolto alla perfezione le vostre mansioni. Ottime prospettive per iniziare nuovi progetti o per mettersi alla ricerca di un nuovo impiego. Voto - 8

Capricorno: quadro dei transiti esaltante per i nativi del segno in questa giornata di metà dicembre. In ambito sentimentale l'affascinante Venere in quadratura proteggerà la vostra relazione di coppia, soprattutto per i nati nella seconda decade, favorendo inoltre la possibilità di programmare un viaggio romantico.

Se siete single fareste meglio a darvi da fare prima dell'inizio delle festività natalizie. In quanto a lavoro avete in mente un sogno oppure un progetto piuttosto ambizioso da svolgere. Se attualmente non avete la possibilità di realizzarlo, non gettate la spugna e continuate a seguire i vostri ideali. Voto - 8

Acquario: il vostro entusiasmo non sarà al massimo a causa del pianeta Marte in opposizione al segno zodiacale. In ambito lavorativo infatti potreste avere qualche problema nel portare a termine le vostre mansioni. Fortunatamente non saranno particolarmente complesse. In ambito sentimentale userete il più possibile la fantasia per portare nuova linfa nella vostra relazione di coppia. Per quanto riguarda i cuori solitari, riuscirete a condividere le vostre idee con una persona in particolare.

Magari attirerete le sue attenzioni, innescando un’atmosfera magica. Voto - 7,5

Pesci: dovrete cercare di farvi spazio tra i tanti impegni da svolgere sul posto di lavoro. Se lavorate in squadra, di solito vi date da fare, ma questa volta potreste non avere le idee ben chiare, anche se non lo farete di proposito. In ambito sentimentale Nettuno favorevole vi aiuterà nella vostra relazione di coppia concedendovi di essere fantasiosi con la vostra anima gemella. Se siete single inizierete a sentirvi a vostro agio con una persona che avete conosciuto da poco. Voto - 7