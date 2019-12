Martedì 10 dicembre troviamo Urano e la Luna stazionare in Toro mentre Marte sarà nell'orbita dello Scorpione. Saturno, Giove, Venere e Plutone transiteranno in Capricorno, nel frattempo il Sole e Mercurio saranno sui gradi del Capricorno. Infine il Nodo Lunare proseguirà il suo moto in Cancro e Nettuno continuerà a transitare in Pesci. Previsioni astrologiche favorevoli per Scorpione e Vergine, meno entusiasmanti per Cancro e Sagittario.

Sul podio

1° posto Scorpione: grintosi. Martedì in cui i nativi saranno presumibilmente pervasi da una buona dose di grinta, dono gradito del sestile di Marte col duetto Venere-Saturno e perlopiù in trigono a Nettuno.

2° posto Capricorno: poliedrici. La versatilità che dimostreranno quest'oggi i nati Capricorno sarà invidiabile e ciò sarà possibile grazie al trigono tra Giove ed Urano nell'Elemento Terra.

3° posto Leone: stacanovisti. La stanchezza sarà bandita dal vocabolario dei nati Leone in questo martedì di metà dicembre ed il loro stacanovismo sarà ben apprezzato dai 'piani alti'.

I mezzani

4° posto Vergine: flirt. Con le persone che i nativi conosceranno oggi ci saranno buone possibilità di instaurare dei buoni rapporti affettivi, alcune dei quali divenire appassionanti flirt invernali.

5° posto Toro: famiglia originaria. Il focus odierno dei nati del segno sarà, con tutta probabilità, indirizzato su una problematica riguardante la famiglia d'origine. Il loro aiuto sarà fondamentale per venirne a capo.

6° posto Pesci: routine. Una giornata che potrebbe scivolare senza troppe novità o scossoni di sorta, dove i nati Pesci farebbero bene a dedicarsi a quelle attività procrastinate nell'ultimo periodo.

7° posto Ariete: ostinati. La Luna dissonante unita alla retrogradazione di Urano renderanno presumibilmente ostinati all'inverosimile i nati Ariete.

Partner ed amici, capendo l'antifona, li lasceranno cuocere nel loro brodo.

8° posto Gemelli: distratti. Martedì in cui i nati del segno potrebbero riscontrare qualche difficoltà nel rimanere concentrati, specialmente in ambito professionale. Un giorno di ferie, ove possibile, sarebbe l'antidoto perfetto.

9° posto Cancro: attriti lavorativi. Qualche diverbio, per questioni di poco conto, potrebbe esplodere improvvisamente nel luogo di lavoro ed i nati Cancro non le manderanno certo a dire.

Ultime posizioni

10° posto Bilancia: straniti.

Il partner potrebbe assumere uno strano comportamento suscitando la perplessità dei nati Bilancia che non perderanno tempo nel chiedere spiegazioni.

11° posto Sagittario: dispotici. Il tono umorale in casa Sagittario non sarà, c'è da scommetterci, dei migliori ed il loro fare indisponente che ne deriverà non sarà ben visto dall'amato bene.

12° posto Acquario: venali. Porgere le dovute attenzioni al settore finanziario è una scelta saggia ma quando si esagera, come probabilmente accadrà questo martedì ai nativi, è facile essere tacciati di venalità.