L'Oroscopo di lunedì 9 dicembre approfondisce l'entrata di Luna in Toro, che elargisce successi in ambito lavorativo e fa vivere le sensazioni amorose in modo molto impulsivo, anche se seducente.

Le previsioni astrologiche segno per segno non lasciano dubbi e anche la Vergine, il Cancro, Pesci e Capricorno saranno investiti da questa carica volitiva e molto affascinante. Gli altri segni potranno contare su alcuni influssi benefici di Venere e Marte che procurano benessere e tanta voglia di agire.

Quadro stellare ottimistico nell'oroscopo di lunedì

Ariete: Sole dal Sagittario sorride agli affetti e approfondisce anche una riflessione che sarà benefica per l'amore.

Attenzione a un'eccessiva impulsività elargita da Marte che dallo Scorpione rende anche i rapporti lavorativi alquanto irrequieti.

Toro: l'astro d'argento in esaltazione garantisce uno spiccato charme in amore, con cui potrete sedurre chi vorrete. Negli affari, buone le speculazioni immobiliari e i guadagni saranno copiosi, ottenuti senza alcuno sforzo eccessivo.

Gemelli: l'animo è spensierato con Luna che elargisce influenze benefiche dal Toro. La voglia di divertimento è tanta, allora che ne dite di organizzare delle uscite in giro per negozi?

Magari con la persona amata, immedesimandovi con lui/lei ed entrando in perfetta sintonia. Alcune sfide lavorative saranno raccolte con successo.

Cancro: lacune chance progettuali in campo professionale saranno benefiche per incrementare i guadagni. Una forte sensibilità, combinata a un modo di fare affascinante e a una spiccata immaginazione, sarà il mix vincente per ottenere successo in amore, vincendo un'opposizione venusiana che cerca di rendere gli affetti un po' tesi.

Leone: un po' apprensivi e irrequieti a causa di Urano e Luna dal Toro in posizione di quadratura, potreste avere una brutta sensazione che qualcosa stia per cambiare in negativo.

Dietro un'apparente corazza di determinazione e autosufficienza, c'è un cuore che ha bisogno di affetto e di conferme circa il suo valore in campo lavorativo.

Vergine: un desiderio di maggiore libertà farà fare cose di cui non vi immaginavate nemmeno. In coppia avrete bisogno di stabilire i propri spazi, voi single invece potrete vivere l'amore in modo imprevedibile, mettendo sempre i propri bisogni in primo piano. Buono il lavoro.

Previsioni astrologiche fortunate

Bilancia: troppo stressati dal lavoro a causa dei molteplici impegni, approfittatene per ritemprare corpo, anima e mente lasciandovi andare a un relax rigenerante.

Per la persona amata preferirete il meglio, quindi via libera all'acquisto dei regali natalizi, ma non stancatevi troppo.

Scorpione: la dissonanza tra Luna e Marte si fa sentire e l'amore diventa più misterioso, a tratti scandaloso. Attenzione che l'astro d'argento in casa astrologica è in opposizione e potrebbe causare alti e bassi nei guadagni, provocandovi e innestando il desiderio di fare spese eccessive.

Sagittario: le novità sono in agguato con Mercurio che sta per entrare nel segno. Alleandosi con Sole, potrete approfondire la sfera amorosa e quella lavorativa attingendo a un'intelligenza lucida e a una comunicazione utile per analizzare tutto a 360°.

Capricorno: l'influsso mercuriano dallo Scorpione in sinergia con i pianeti presenti nel segno, apre a una comunicazione spontanea e molto approfondita, utile anche per stringere contatti positivi sul lavoro. In amore, potreste ricevere piacevoli sorprese. Approfittatene dunque, vivendo il tutto con slancio emotivo.

Acquario: Marte non tanto congeniale nello Scorpione, potrebbe danneggiare un po' la sensualità, rendendo le armi di seduzioni un po' spuntate. Ma l'intuizione non mancherà di certo per ovviare al tutto, valutando alcuni pecche con l'estro creativo.

In ambito professionale, un temperamento più volitivo e concreto sarà utile per emergere.

Pesci: una sensibilità emotiva ma anche molto intuitiva farà capire ciò che una persona di fronte a voi sta pensando. Cercherete di circondarvi di amicizie positive poiché potreste assorbire energie negative molto influenzabili. In ambito lavorativo, applicherete una spiccata creatività con successo.