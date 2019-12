Giovedì 12 dicembre 2019 troviamo la Luna stazionare in Gemelli mentre Marte sarà nell'orbita dello Scorpione. Il Sole e Mercurio sosteranno in Sagittario, nel frattempo Plutone, Saturno, Giove e Venere permarranno nel segno del Capricorno. Urano continuerà il suo moto in Toro come Nettuno sui gradi dei Pesci. Previsioni astrologiche favorevoli per Leone e Capricorno, meno entusiasmanti per Cancro ed Acquario.

Sul podio

1° posto Capricorno: alleanze. La giornata odierna potrebbe rivelarsi proficua per stringere nuove collaborazioni professionali, che avranno ottime possibilità di risultare determinanti per il percorso lavorativo dei nativi.

2° posto Leone: stacanovisti. I nati Leone quest'oggi lavoreranno a testa bassa per favorire l'avanzamento dei loro progetti lavorativi in essere. In serata, sebbene esausti, saranno entusiasti delle gratifiche ottenute.

3° posto Bilancia: spensierata. Il tono umorale di questo giovedì sarà presumibilmente ottimo e, dopo le nervose giornate precedenti, i nati del segno ne avevano un gran bisogno per rigenerarsi.

I mezzani

4° posto Gemelli: briosi. Il loro sorriso donerà buonumore alle persone che incontreranno, grazie alla Luna nel loro segno che 'scaccerà' via l'avversità dei Pianeti Lenti di Terra.

5° posto Toro: determinati. L'ostinazione, che solitamente si annovera tra le peculiarità native, emergerà prorompente in questa giornata di metà settimana. Tali forze verranno indirizzate quasi esclusivamente sul fronte professionale.

6° posto Sagittario: relax. I nati Sagittario in queste 24 ore avranno voglia di staccare la spina dalla quotidianità concedendosi un'oasi di relax nel focolare domestico godendosi l'affetto delle persone care.

7° posto Pesci: distratti. Mercurio in angolo dissonante unito la Luminare maschile in orbita contraria potrebbero offuscare le idee dei nativi.

Ciò li porterà a commettere errori grossolani e, per evitare di essere redarguiti, un giorno di ferie sarebbe l'ideale.

8° posto Scorpione: fuori giri. Ai nati Scorpione questo giovedì sembrerà presumibilmente di girare a vuoto mentre svolgeranno le loro attività pratiche in casa, a causa dell'avverso duetto Sole-Mercurio di Fuoco.

9° posto Ariete: attriti amorosi. Qualcosa nelle faccende di cuore in casa Ariete potrebbe non girare per il verso giusto ed i nativi reagire in maniera troppo aggressiva, innescando diverbi col partner.

Ultime posizioni

10° posto Cancro: finanze 'flop'. Il settore economico dei nati Cancro avrà bisogno di un'accurata revisione per decidere le spese ancora sostenibili e quelle da eliminare prontamente.

11° posto Vergine: stressati. Le numerose attività pratiche e lavorative che i nati Vergine dovranno ultimare in queste 24 ore potrebbero mettere a dura prova la loro resistenza e, oltretutto, stressarli.

12° posto Acquario: irascibili. Tesi come una corda di violino i nati Acquario, con ogni probabilità, manifesteranno la loro ira per un nonnulla facendo storcere il naso a capi e colleghi che, prontamente, glielo faranno notare.