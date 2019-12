Durante il fine settimana che va da sabato 28 a domenica 29 dicembre i nativi sotto molti segni dello zodiaco prenderanno in esame la possibilità di fare qualcosa di rilassante prima degli ultimi giorni dell'anno. Sarà il caso dell'Acquario e dello Scorpione, ma anche il Cancro si prenderà il suo meritato riposo dalle spossanti “prove” a cui è stato sottoposto. Per il Sagittario e per i segni di fuoco in generale sarà un weekend di passione e sensualità, con un'impennata dell'intesa erotica all'interno della coppia fra le migliori del mese di dicembre.

L'oroscopo dall'Ariete alla Vergine

Ariete: intriganti. Il vostro umore, anche se piuttosto basso, potrebbe davvero essere un dettaglio che farà la differenza con una conquista inaspettata. All'interno della coppia un dissidio potrebbe volgere a vostro favore, ma soprattutto può favorire una domenica molto più rilassante e serena.

Toro: sarete leggermente sovrappensiero e qualche parente vi farà scendere nuovamente “sulla Terra” per poter prendere questo weekend per organizzare i giorni seguenti.

Nel frattempo, il sabato sarà incentrato sullo shopping ed anche per qualche sfizio di stampo alimentare.

Gemelli: sarete in vena di vacanze e finalmente vi dedicherete alla famiglia, al partner e nel sabato focalizzerete la vostra attenzione sulle amicizie. Qualche imprevisto lavorativo nella domenica vi darà dello stress in aggiunta.

Cancro: questa settimana di “stallo” fra le festività vi farà tirare un sospiro di sollievo. La tristezza di questi giorni vi ha letteralmente messi a dura prova e, ora come ora, preferirete godervi questo weekend, poco “impegnativo” dal punto di vista della famiglia.

Leone: durante questo fine settimana esprimerete incertezza, manifestando un certo disappunto per le distrazioni delle festività che nei giorni scorsi vi hanno tolto parecchio tempo da dedicare a lavoro.

Vergine: la vostra proverbiale “pignoleria” sicuramente sarà messa da parte. Tante novità lavorative vi attendono in questo weekend, ma anche dei momenti in cui farete un bilancio complessivo dell'anno che sta per lasciarci.

Dalla Bilancia ai Pesci

Bilancia: il lavoro potrebbe presentare qualche insidia burocratica, quindi fate attenzione agli affari che concludete e non siate troppo frettolosi con gli accordi a lungo termine.

In amore non riuscirete a ritagliare del tempo per voi ed il partner.

Scorpione: l'umore in rialzo vi darà l'occasione di uscire, magari in solitaria, per potervi riprendere dal “caos” natalizio e ritornare alla quotidianità. Meglio fare del lavoro extra in vista della pausa di capodanno.

Sagittario: la passione sarà la protagonista del vostro weekend. Con il partner ci saranno faville, ma anche dei momenti di riflessione per la vostra relazione e tanti progetti per mandarla avanti. Ottime le collaborazioni con i colleghi sul posto di lavoro.

Capricorno: sarete galanti e seducenti con il partner, e con un po' di fortuna sarà anche più facile concludere in meglio una eventuale discussione. Le gelosie non intaccheranno la vostra fiducia nel partner.

Acquario: anche se avrete poco da fare in questi giorni dal punto di vista lavorativo, lo stress purtroppo sarà il vostro “compagno di viaggio” di questo fine settimana. Dovreste cercare di ritagliarvi più spazio per voi stessi e rilassarvi.

Pesci: qualche nostalgia passata riaffiorerà nel sabato, ma la domenica sicuramente sarà decisamente più spensierata e soprattutto priva di difficoltà sul posto di lavoro.

Ancora un po' diffidenti con il partner.