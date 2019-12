Nel mese di gennaio 2020 sul piano astrologico il Sole e Mercurio cambieranno domicilio dal Capricorno (dove stazionano Plutone, Saturno e Giove) all'Acquario, mentre Venere viaggerà dall'Acquario al segno dei Pesci, facendo compagnia a Nettuno. Marte cambierà anch'esso posizione, passando dallo Scorpione al Sagittario, nel frattempo Urano permarrà in Toro ed il Nodo Lunare continuerà il suo moto in Cancro.

Previsioni astrologiche del mese favorevoli per Toro e Leone, meno rosee per Pesci e Cancro.

Sul podio

1° posto Vergine: finanze 'top'. Il settore economico dovrebbe viaggiare sui binari della tranquillità e, di conseguenza, i nativi potranno permettersi qualche acquisto, anche di un certo spessore.

2° posto Capricorno: progetti di coppia. Gennaio sarà, con ogni probabilità, un mese di 'costruzioni' per le coppie difatti saranno in molti i nati del segno che progetteranno il loro futuro a due.

3° posto Leone: lavoro 'top'. Sebbene il fronte amoroso non goda di particolare brillantezza, i nati Leone potranno presumibilmente contare sul versante professionale dove le idee, ed il tempo di attuare con profitto, non mancheranno.

I mezzani

4° posto Sagittario: rivoluzioni. Nell'ambiente professionale i nativi avranno probabilmente voglia di 'smuovere le acque' e gennaio 'regalerà' loro i transiti perfetti per attuare queste rivoluzioni.

5° posto Acquario: fine mese in pole position. Gennaio comincerà sulla falsa riga dei mesi precedenti ma, più si avvicinerà alla fine e maggiori saranno le possibilità ed opportunità professionali che nasceranno per i nati del segno.

6° posto Ariete: chiamate extra. Chi tra i nativi lavora a chiamata potrà ricevere in questo mese inaugurale del 2020 parecchie opportunità supplementari.

Sebbene sarà probabile che siano al di sotto delle loro aspettative economiche sarà bene accettarle di buon grado.

7° posto Bilancia: romantici. Il clima nel focolare domestico volgerà al bello in questo mese grazie a Venere, giorno 14, che si sposterà nel loro Elemento 'strizzando l'occhio' alla galanteria in coppia.

8° posto Gemelli: intraprendenti. I single del segno saranno, con tutta probabilità, i favoriti del mese perché grazie all'intraprendenza di cui saranno dotati riusciranno a mietere parecchie 'vittime' amorose.

9° posto Scorpione: fuori fase. La voglia di fare non dovrebbe mancare, ma a latitare saranno probabilmente le occasioni di riuscita, difatti in questo mese ai nativi sembrerà di girare a vuoto sforzandosi inutilmente.

Ultime posizioni

10° posto Toro: gelosi. Verso la fine del mese i rapporti amorosi potrebbero divenire improvvisamente ingestibili, dono sgradito di Venere in Pesci, e ciò farà diventare i nativi estremamente gelosi.

11° posto Cancro: rotture. Gennaio potrebbe essere un mese dove i nati del segno saranno chiamati a prendere una decisione circa la loro storia d'amore ed, in alcuni casi, opteranno per troncarla.

12° posto Pesci: accidiosi. La voglia di mettersi in gioco potrebbe latitare in casa Pesci e questo comportamento da nullafacenti non sarà ben visto nell'ambiente professionale e nemmeno nel focolare domestico.