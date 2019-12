Durante la settimana che va dal 16 al 22 dicembre i nativi Ariete avranno modo di godersi dei momenti sentimentali di tutto rispetto, grazie al pianeta Venere che non darà più influssi negativi, mentre per il Cancro sarà una settimana di risalita con risultati di tutto rispetto, soprattutto al lavoro. Per quanto riguarda lo Scorpione, questi giorni saranno caratterizzati da un cielo sereno, con la voglia di andare a caccia di nuove avventure, soprattutto i single, mentre la settimana dei nativi Leone sarà segnata da alti e bassi.

Andiamo a vedere nel dettaglio le previsioni per l'Oroscopo settimanale, dal 16 al 22 dicembre 2019 per tutti i segni zodiacali.

Previsioni oroscopo dal 16 al 22 dicembre 2019 segno per segno

Ariete: avrete modo di godervi al meglio la vostra vita sentimentale durante la settimana. Venere non sarà più in opposizione al vostro segno zodiacale e, senza quasi alcun problema, in ambito sentimentale sarete predisposti ad amare il vostro partner senza chiedere nulla in cambio. Se siete single potreste avere qualche difficoltà a fare nuove conoscenze, ciò nonostante continuate a provarci.

L'ambito lavorativo sarà più efficiente previsto, riuscendo a mettere in atto nuovi progetti grazie alle vostre idee e la vostra voglia di fare. Voto - 8

Toro: Venere sarà in opposizione al vostro segno, e potrebbe portare qualche nube nella vostra vita quotidiana. La sfera sentimentale non aspettatevi dolci effusioni fin da lunedì tra voi e il partner. Anche se l'affiatamento di coppia sarà piuttosto buono, non siate impulsivi e mantenete un profilo basso. I single avranno voglia di trovare l'amore, ma potrebbero ricevere delle delusioni.

Nel lavoro attenzione alle giornate di sabato e domenica in quanto in quanto pochi affari e pochi guadagni potrebbero irritarvi. Voto - 6

Gemelli: la Luna si troverà in trigono al segno della Bilancia tra le giornate di venerdì e sabato, permettendovi di fare qualche piccola pazzia con il partner. Mostrerete il vostro lato migliore verso la vostra dolce metà, ottenendo risultati davvero intriganti per instaurare una complicità migliore. Per quanto riguarda i single è il momento giusto per concedervi del relax e pensare di più a voi stessi, tuttavia, potreste anche fare un incontro del tutto inaspettato.

Nel lavoro le finanze sono in calo, ma il lavoro non vi manca. Datevi dunque da fare per convincere gli altri che ci sapete fare. Voto - 8,5

Cancro: le vostre sofferenze d'amore stanno per finire considerato che Venere non si troverà più in opposizione al vostro segno. In ambito sentimentale la settimana inizierà piuttosto bene in quanto saprete toccare le corde più profonde della vostra relazione di coppia. Nell'ultimo periodo avete passato un periodo delicato, ma adesso la situazione migliorerà decisamente.

Per i single la situazione sarà in rialzo, e mettere in atto nuove idee, a scuola o al lavoro, oppure ancora in amore, sarà il vostro principale scopo. Nel lavoro sarete abili e attenti a ciò che farete, ma attenzione anche ai dettagli che potrebbero essere fondamentali. Voto - 8,5

Leone: la Luna entrerà nel vostro cielo nelle giornate di lunedì e martedì, che saranno le più proficue per voi nativi del segno. La situazione peggiorerà leggermente nelle giornate successive, ma non sarà nulla di cui preoccuparsi.

In ambito sentimentale avrete bisogno di uno slancio in più per ravvivare la vostra relazione di coppia. Approfittatene nelle prime giornate della settimana per farlo e avere la garanzia di una relazione di coppia forte e stabile. I single metteranno in atto nuovi approcci per conquistare l'amore della loro vita. In ambito lavorativo sarete alle prese con progetti complessi, difficili da gestire ma che riuscirete a portare a termine grazie alla vostra iperattività. Voto - 7,5

Vergine: precisi e attenti, durante la settimana gli influssi di Mercurio nel segno del Sagittario si faranno sentire ora più che mai.

Per quanto riguarda i sentimenti la situazione sarà rosea e preannuncia a tanti di voi nativi enormi soddisfazioni sia nei sentimenti che nell'amore in generale. Per i single sarà una settimana di avventure, ma potrete anche recuperare un’amicizia che sembrava perduta. Per quanto riguarda il lavoro avviare accordi, intese, sbrigare pratiche e spazzare via gli arretrati sarà la vostra missione principale. Voto - 8

Bilancia: spalleggiati dalla Luna a partire dalla fine della giornata di giovedì fino alle prime luci dell'alba di sabato, avrete l'occasione per portare la vostra relazione di coppia nel verso giusto.

Ci saranno meno conflitti e meno tensioni del previsto, permettendovi di riprendere al meglio i rapporti e soddisfare le esigenze del partner. I single potrebbero essere presi da un periodo di instabilità in amore, ma dovranno solo avere più fiducia nelle loro capacità. Nel lavoro dovrete mettere da parte la spensieratezza e cercare di concentrarvi maggiormente su quello che fate. Voto - 7,5

Scorpione: cercate di sfruttare al massimo le prime giornate di questa settimana per ottenere il massimo in ambito lavorativo. I vostri progetti dovranno essere finalizzati in questo periodo considerato che siete spalleggiati dai pianeti Marte e Giove.

Per quanto riguarda il lato amoroso, la fortuna sarà dalla vostra parte, e socializzare con il partner sarà più semplice del previsto, portando una certa stabilità. Per i single la situazione cambierà radicalmente quando troverete qualcuno o qualcosa che solleciterà molto il vostro interesse. Voto - 7,5

Sagittario: settimana soltanto sufficiente per i nativi del segno, considerato che dovranno vedersela con gli influssi negativi del pianeta Giove. La sfera sentimentale potrebbe portarvi delle belle novità che però si riveleranno difficili da gestire. Se siete single sarete in vena di effusioni ma riuscire a sedurre e conquistare la vostra potenziale partner sarà complicato.

Meglio aspettare un periodo migliore. In ambito lavorativo sarà un periodo scorrevole, tuttavia i guadagni potrebbero rivelarsi soltanto sufficienti. Voto - 6,5

Capricorno: una buona configurazione astrale vi sorride, e vi permette di trascorrere momenti di dolce amore tra voi e la vostra anima gemella. Per quanto riguarda la situazione sentimentale le giornate migliori saranno nel centro settimana, e mettere su una relazione forte e stabile sarà la vostra prima preoccupazione. I single impiegheranno molte delle loro energie per fare ciò che ritengono più giusto. Il lavoro subirà una notevole accelerazione, sia come guadagni che come lavoro da svolgere.

Voto - 7,5

Acquario: Venere abbraccerà il vostro cielo, e vi permetterà di trascorrere sette giornate una migliore dell'altra. La sfera sentimentale vi regalerà momenti di dolce intesa con la vostra anima gemella. Approfittatene dunque per costruire un rapporto solido proponendo nuovi progetti da fare insieme. Se siete single potreste fare incontri interessanti. In ambito lavorativo sarà un periodo lineare, senza grandi novità, ma con degli ottimi progetti da proporre che procureranno ottimi guadagni. Voto - 9

Pesci: avrete voglia di rilassarvi e divertirvi durante la settimana. Saranno giornate mediamente positive, che vi permetteranno di trarre dei benefici.

In ambito sentimentale, nonostante la Luna in opposizione al vostro segno, la vostra relazione di coppia procederà spedita, con dei momenti discreti ma positivi. Se siete single cercate di mettervi nuovamente in gioco, anche se potreste ricevere nuovamente una delusione. Per quanto riguarda il lavoro ci saranno svariate occasioni allettanti, ma dovrete saperle sfruttare al meglio. Voto - 7,5