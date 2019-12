Martedì 3 dicembre troviamo Nettuno e la Luna transitare in Pesci mentre il Sole stazionerà in Sagittario. Venere, Plutone, Saturno e Giove saranno nell'orbita del Capricorno, nel frattempo Urano sosterà nel segno del Toro. Infine il Nodo Lunare sarà stabile in Cancro come Marte e Mercurio che proseguiranno il loro moto in Scorpione. Previsioni astrologiche favorevoli per Scorpione e Capricorno, meno concilianti per Bilancia ed Acquario.

Sul podio

1° posto Scorpione: passionali. La Luna e Nettuno son congiunti ed andranno a scontrarsi con Venere in Capricorno che potrebbe portare un considerevole slancio passionale nell'alcova.

2° posto Pesci: flirt. Gli incontri di quest'oggi potrebbero, oltre che rivelarsi intriganti, avere buone chance per divenire splendidi flirt di fine anno. Qualche grana lavorativa probabile in serata.

3° posto Capricorno: affaccendati. Lo Stellium di Terra 'suggerisce' ai nativi che è ora di darsi da fare ancor più marcatamente rispetto a quando Giove sostare nel Sagittario. Bando alla pigrizia ed i risultati non tarderanno ad arrivare.

I mezzani

4° posto Leone: stacanovisti. I Pianeti Lenti spianano la strada alle gratifiche, sia morali che economiche, a patto che i nati Leone non abbandonino lo stacanovismo che li ha contraddistinti dal 'periodo del compleanno'.

5° posto Cancro: romantici. L'indole galante dei nativi potrebbe emergere dopo giornate dove il clima appariva tutt'altro che confortante. Finalmente in coppia l'affettuosità dovrebbe regnare sovrana.

6° posto Vergine: incontri. Le persone di cui faranno conoscenza quest'oggi i nati Vergine potrebbero avere un ruolo fondamentale nel loro percorso professionale quindi sarà bene, ove possibile, che 'coltivino' tali rapporti relazionali.

7° posto Sagittario: relax. Le scorse giornate, specialmente il weekend appena trascorso, sono state piuttosto stancanti ed oggi i nati del segno potrebbero decidere di ritagliarsi ampi spazi di relax, in modo da ritemprare il loro benessere psico-fisico.

8° posto Acquario: umore basso. Il tono umorale potrebbe non essere dei migliori in casa Acquario, a causa delle molteplici dissonanze planetarie. Ingoiare qualche rospo sarà un buon metodo per non inasprire relazioni già traballanti.

9° posto Bilancia: silenziosi. Nel focolare domestico qualcosa potrebbe non andare a genio ai nati Bilancia che, anziché esternare il loro malcontento, preferiranno rimanere in silenzio a rimuginare.

Ultime posizioni

10° posto Ariete: logorroici. Oggi i nativi saranno, con ogni probabilità, pervasi da un'irrefrenabile voglia di comunicare a più non posso, dono sgradito del dissonante duetto Luna-Mercurio.

11° posto Toro: distratti. Martedì in cui la concentrazione non sarà presumibilmente il 'piatto forte' in casa Toro. Per evitare grossolani errori in ambito professionale sarà doveroso porgere la massima attenzione.

12° posto Gemelli: stressati. I Pianeti questo martedì metteranno sul cammino dei nati del segno una quantità spropositata di attività pratiche da ultimare. I nativi che si ostineranno a perseguirle tutte potrebbero essere invasi da una spiacevole dose di stress.