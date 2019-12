Martedì 3 dicembre troviamo la Luna e Nettuno stazionare nel segno dei Pesci mentre Marte e Mercurio transiteranno nello Scorpione. Plutone, Saturno, Venere e Giove permarranno in Capricorno come il Sole sui gradi del Sagittario. Infine Urano sarà nell'orbita del Toro ed il Nodo Lunare proseguirà la sua sosta in Cancro. Previsioni astrologiche favorevoli per Pesci e Scorpione, meno rosee per Ariete ed Acquario.

Ariete logorroico

Ariete: logorroici. Mercurio in angolo dissonante amplificato dalla Luna nello stesso Elemento potrebbe aumentare la predisposizione comunicativa dei nati Ariete portandoli, spesso e volentieri, a sfociare in un mood logorroico.

Toro: distratti. Il duetto Marte-Mercurio in netto contrasto con lo Stellium potrebbe appannare idee ed intenti dei nativi questo martedì. Sarà bene porgere la massima attenzione durante lo svolgimento delle attività pratiche, onde evitare controproducenti errori.

Gemelli: stressati. Le effemeridi giornalieri non lasciano presagire serenità o tranquillità, anzi i nati Gemelli potrebbe essere pervasi ad un senso di irrequietezza proveniente dalle molteplici incombenze professionali da ultimare.

Cancro: galanti.

Dopo le 'burrasche' dei giorni precedenti, ecco che questo martedì d'inizio dicembre porterà, con ogni probabilità, un clima di rinnovata complicità col partner favorendo l'espressione romantica dei nativi.

Scorpione focoso

Leone: stacanovisti. Giove, entrato il 2 del mese in Capricorno, ha portato una voglia supplementare nel mettersi in gioco sul fronte professionale e questo martedì ne sarà il perfetto emblema.

Vergine: incontri. Le nuove conoscenze che i nati Vergine potrebbero fare in questa giornata saranno importanti per il loro percorso professionale.

Amore in stand-by.

Bilancia: taciturni. Qualcosa potrebbe non girare a dovere nel focolare domestico ed i nati del segno 'chiudersi a riccio' evitando di esprimere in qualsiasi modo il loro malcontento.

Scorpione: focosi. Lo scontro tra la Venere di Terra e la congiunzione Luna-Nettuno porterà un considerevole slancio passionale per i nativi alle prese con una relazione amorosa, 'fresca' o stabile che sia.

Umore 'flop' per Acquario

Sagittario: relax. La settimana, sebbene ancora al suo inizio, è già risultata parecchio faticosa ed i nativi potrebbero optare per un martedì dedito al relax più assoluto.

Questa pausa servirà loro per ricaricare le batterie.

Capricorno: affaccendati. Lo Stellium di Terra, con la maggior parte dei Pianeti nel loro segno, 'suggerirà' ai nati Capricorno che è ora di premere il piede sull'acceleratore adesso più che mai. Bando alla pigrizia per chi volesse ottenere risultati degni di nota.

Acquario: umore 'flop'. Il tono umorale in casa Acquario potrebbe non essere dei migliori specialmente nel focolare domestico. L'amato bene, in alcuni casi, esausto potrebbe fargli una sonora ramanzina.

Pesci: flirt. Martedì ottimo per chi tra i nativi volesse farsi 'avvolgere' da uno splendido flirt invernale. Occhio quindi agli intriganti incontri dal pomeriggio in poi che potrebbero avere piacevoli risvolti.