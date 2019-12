L'Oroscopo dell'amore di coppia settimanale dal 2 all'8 dicembre punta un riflettore sull'emotività e il modo di amare di ciascun segno zodiacale. Alcune relazioni a due prenderanno il volo con Luna presente dapprima in Acquario, poi in Pesci e in Ariete. Un nuovo modo di amare più profondo, fortunato e ottimistico coinvolgerà anche il Capricorno che accoglierà Giove nel segno. Insieme a lui anche la Vergine, Scorpione, Pesci e Toro potranno vivere momenti romantici e stabili nelle previsioni astrali seguenti.

Influenze planetarie fortunate nell'oroscopo dell'amore dal 2 all'8 dicembre

Ariete: la situazione affettiva non sarà delle migliori con Venere in opposizione dal Capricorno e un'emotività in stallo non regalerà buone speranze per le coppie. Potrete cercare di arginare le difficoltà solo nella giornata di domenica, che vedrà l'entrata di una Luna molto coraggiosa e forte nell'affermare la volontà.

Toro: Urano e Luna in quadratura a inizio settimana sconvolgeranno un po' la solita routine di coppia e desidererete cambiare alcune situazioni.

Molto impulsivi, quindi, dovrete cercare di calmarvi e di beneficiare dell'influsso fortunato di Giove martedì.

Gemelli: finalmente in questa settimana finirà la quadratura di Giove e potrete vivere l'amore in modo più sereno. Lunedì, Luna in trigono renderà molto frizzante la relazione a due e desidererete stare non solo in compagnia del partner ma anche degli amici che contano.

Cancro: attenzione alla giornata di martedì che vedrà un'opposizione di Giove un po' pesante per i sentimenti. I pianeti presenti in Capricorno remeranno contro e sarà difficile mantenere un buon equilibrio familiare.

Consiglio: cercate di proteggere l'amore di coppia da eventuali inimicizie. Luna nel weekend garantirà una buona intuizione utile per captare al volo eventuali intrighi.

Leone: se lunedì Luna remerà contro e renderà il comportamento un po' arrogante, nella giornata di sabato potrete utilizzare gli influssi benefici dovuti allo spostamento dell'astro d'argento in Ariete. Potente alleata nel farvi affermare la personalità e sprigionare maggior coraggio nella relazione, il satellite notturno regalerà momenti di pura passione.

Vergine: l'entrata di Giove in Capricorno martedì porterà fortuna ed esaminerete attentamente la relazione, con obiettività e valutando i pro e i contro. Attenzione però a non trascurare il partner, mettendo al primo posto l'ambizione e dedicando troppe ore al lavoro.

Previsioni astrali fortunate dalla Bilancia ai Pesci

Bilancia: sentirete davvero una nuova vitalità con Luna in Acquario lunedì che spronerà a vivere le emozioni con maggiore entusiasmo. Martedì Giove e Venere in quadratura potrebbero far commettere qualche imprudenza che si ripercuoterà sul rapporto di coppia.

Scorpione: la nuova posizione di sestile astrologico tra Giove e Marte nella giornata di martedì potrebbe garantire coraggio e intraprendenza. Investirete queste sensazioni frizzanti nella relazione a due, sogni e progetti non aspettano altro che di essere concretizzati e Marte spronerà all'azione.

Sagittario: Giove passerà nel domicilio accanto martedì ma non vi lascerà soli. Potrete contare sempre sul suo influsso benefico che renderà il modo di amare più paziente e lungimirante. Domenica sarà una giornata al top per l'amore di coppia poiché Luna approfondirà con coraggio un trigono a voi favorevole.

Capricorno: affettuosi ma sempre molto riservati con Venere nel segno, potrete amare in modo leale e sincero anche se di certo non sarete espansivi. Giove entrerà in domicilio astrologico nella giornata di martedì e potrete ottenere fortuna in amore, ottenendo una realizzazione personale direttamente collegata ai buoni auspici della coppia.

Acquario: futuristici a inizio settimana con Luna nel segno, potrete lasciare fluire un atteggiamento eccentrico che farà vivere le sensazioni amorose in modo più leggero e originale.

L'astro d'argento sarà in posizione favorevole per tutta la settimana, mitigando un modo di fare a volte capriccioso e incostante.

Pesci: Luna, presente nel segno a fine settimana, saprà regalare un modo di amare molto sensibile e trascendentale. Riservati, intuitivi ed empatici, capirete al volo i bisogni del partner, non dimenticando voi stessi ma approfondendo le emozioni in modo molto sensibile.