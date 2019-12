Giovedì 5 dicembre 2019 sul piano astrologico troveremo la Luna e Nettuno stazionare in Pesci, mentre Marte e Mercurio saranno nell'orbita dello Scorpione. Plutone, Saturno, Giove e Venere transiteranno in Capricorno, nel frattempo Urano sarà sui gradi del Toro. Infine Il Sole permarrà in Sagittario, come il Nodo Lunare nel segno del Cancro.

Previsioni astrologiche favorevoli per Toro e Cancro, meno rosee per Leone e Scorpione.

Sul podio

1° posto Cancro: serenità ritrovata. Nel focolare domestico la serenità potrebbe tornare a regnare sovrana, dopo le turbolente giornate appena passate che avevano reso ostile il clima.

2° posto Toro: romantico. L'indole galante dei nativi in questo giovedì, con ogni probabilità, emergerà in maniera prorompente tra la soddisfazione del partner. Qualche grana, invece, sul fronte professionale sarà probabile in mattinata.

3° posto Ariete: focosi. Magari la comunicazione potrebbe anche non essere eccelsa ma la passionalità non dovrebbe mancare in casa Ariete. Lavoro in stand-by.

I mezzani

4° posto Pesci: intuitivi. Oggi i nati del segno saranno presumibilmente più intuitivi del solito e tale spiccata dote non passerà di certo inosservata nell'ambiente professionale.

5° posto Sagittario: relax. Giovedì dove i nati Sagittario potrebbero optare per dedicarsi al relax più assoluto in modo da ritemprare il loro benessere psico-fisico, dopo giornate parecchio faticose.

6° posto Gemelli: umore 'flop'. Il tono umorale dei nativi potrebbe non essere dei migliori e gli amici, capendo l'antifona, li faranno cuocere nel 'loro brodo'.

7° posto Bilancia: revisioni. 24 ore in cui i Pianeti Lenti 'chiederanno' ai nati del segno di porre sotto stretta osservazione le loro relazioni interpersonali, allontanando quelle che oramai hanno fatto il loro corso.

8° posto Scorpione: silenziosi. Qualcosa non girerà per il verso giusto al lavoro ed i nati Scorpione, anziché esternare il loro malcontento, preferiranno, c'è da scommetterci, un mood taciturno.

9° posto Acquario: finanze 'flop'. Le asperità planetarie in onda quest'oggi 'suggeriranno' ai nati del segno che è ora di eliminare le spese non necessarie dal proprio bilancio, in modo da affrontare il nuovo transito di Giove nel miglior modo possibile.

Ultime posizioni

10° posto Capricorno: amore 'flop'.

Il partner questo giovedì potrebbe reclamare l'attenzione che i nativi nell'ultimo periodo hanno preferito dedicare esclusivamente al settore professionale.

11° posto Vergine: al centro l'educazione dei figli. La prole sarà, con tutta probabilità, motivo di scambio di vedute con il partner. Doveroso accettare un compromesso per il 'quieto vivere' della famiglia.

12° posto Leone: malinconici. Una vecchia fiamma potrebbe comparire all'improvviso risvegliando latenti pensieri nostalgici. Uscire ed incontrare nuove persone li aiuterà a distogliere l'attenzione da tale pensiero.